Сотрудник МЧС нашел просроченные огнетушители на НПЗ «Роснефти» в ХМАО

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МЧС обнаружило на НПЗ в ХМАО просроченные огнетушители
МЧС обнаружило на НПЗ в ХМАО просроченные огнетушители Фото:

МЧС провело проверку на Красноленинском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Нягани (ХМАО). Инспектор обнаружил нарушение пожарной безопасности на базе горюче-смазочных материалов (ГСМ).

«Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нягани и Октябрьскому району МЧС совместно с представителями ООО „Красноленинский нефтеперерабатывающий завод“ провели обследование базы горюче-смазочных материалов. На объекте выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: не соблюдены сроки перезарядки огнетушителей», — указано в паспорте проверки на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Перезарядка огнетушителей нужна для того, чтобы устройства были исправны в случае необходимости, что крайне важно на пожароопасном объекте. Соблюдение сроков перезарядки устройств, которые указаны в паспорте оборудования, является одним из требований правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ. МЧС объявило предприятию предостережение с требованием устранить нарушение.

Агентство направило в ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на заводах «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре. На Нижневартовском нефтеперерабатывающего заводе тщательно обыскивают сотрудников и транспорт, заезжающий на территорию.

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МЧС провело проверку на Красноленинском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Нягани (ХМАО). Инспектор обнаружил нарушение пожарной безопасности на базе горюче-смазочных материалов (ГСМ). «Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нягани и Октябрьскому району МЧС совместно с представителями ООО „Красноленинский нефтеперерабатывающий завод“ провели обследование базы горюче-смазочных материалов. На объекте выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: не соблюдены сроки перезарядки огнетушителей», — указано в паспорте проверки на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Перезарядка огнетушителей нужна для того, чтобы устройства были исправны в случае необходимости, что крайне важно на пожароопасном объекте. Соблюдение сроков перезарядки устройств, которые указаны в паспорте оборудования, является одним из требований правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ. МЧС объявило предприятию предостережение с требованием устранить нарушение. Агентство направило в ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что на заводах «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре. На Нижневартовском нефтеперерабатывающего заводе тщательно обыскивают сотрудников и транспорт, заезжающий на территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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