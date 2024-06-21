Сотрудник МЧС нашел просроченные огнетушители на НПЗ «Роснефти» в ХМАО

МЧС провело проверку на Красноленинском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Нягани (ХМАО). Инспектор обнаружил нарушение пожарной безопасности на базе горюче-смазочных материалов (ГСМ).
«Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нягани и Октябрьскому району МЧС совместно с представителями ООО „Красноленинский нефтеперерабатывающий завод“ провели обследование базы горюче-смазочных материалов. На объекте выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: не соблюдены сроки перезарядки огнетушителей», — указано в паспорте проверки на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Перезарядка огнетушителей нужна для того, чтобы устройства были исправны в случае необходимости, что крайне важно на пожароопасном объекте. Соблюдение сроков перезарядки устройств, которые указаны в паспорте оборудования, является одним из требований правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ. МЧС объявило предприятию предостережение с требованием устранить нарушение.
Агентство направило в ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что на заводах «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре. На Нижневартовском нефтеперерабатывающего заводе тщательно обыскивают сотрудников и транспорт, заезжающий на территорию.
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