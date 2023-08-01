01 августа 2023
31 июля 2023

Заводы «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Роснефть. Нижневартовск , роснефть, флаг
На нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти» в ХМАО обыскивают сотрудников Фото:

На заводах «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре. Работник Нижневартовского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти») сообщил URA.RU, что сотрудников и транспорт, заезжающий на территорию, тщательно обыскивают.

«После взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре начались усиленные проверки сотрудников: на проходной проверяют ручную кладь, заставляют раздеваться, в цехах и в местах отдыха хотят увеличить количество камер. Накануне технику и бригаду из шести человек осматривали четверть часа», — сообщил нефтепереработчик.

Отметили усиление мер безопасности и сотрудники Красноленинского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти» в Нягани). «Раньше достаточно было показать пропуск, сейчас приходится открывать сумку, выворачивать карманы», — поделился работник КНПЗ.

URA.RU обратилось в пресс-службы предприятий за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на заводе «Роснефти» в Самаре произошел взрыв. Взрывчатку заложил 42-летний электрик, работающий на предприятии.

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На заводах «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре. Работник Нижневартовского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти») сообщил URA.RU, что сотрудников и транспорт, заезжающий на территорию, тщательно обыскивают. «После взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре начались усиленные проверки сотрудников: на проходной проверяют ручную кладь, заставляют раздеваться, в цехах и в местах отдыха хотят увеличить количество камер. Накануне технику и бригаду из шести человек осматривали четверть часа», — сообщил нефтепереработчик. Отметили усиление мер безопасности и сотрудники Красноленинского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти» в Нягани). «Раньше достаточно было показать пропуск, сейчас приходится открывать сумку, выворачивать карманы», — поделился работник КНПЗ. URA.RU обратилось в пресс-службы предприятий за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что на заводе «Роснефти» в Самаре произошел взрыв. Взрывчатку заложил 42-летний электрик, работающий на предприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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