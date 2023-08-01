Заводы «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре

На заводах «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре. Работник Нижневартовского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти») сообщил URA.RU, что сотрудников и транспорт, заезжающий на территорию, тщательно обыскивают.
«После взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре начались усиленные проверки сотрудников: на проходной проверяют ручную кладь, заставляют раздеваться, в цехах и в местах отдыха хотят увеличить количество камер. Накануне технику и бригаду из шести человек осматривали четверть часа», — сообщил нефтепереработчик.
Отметили усиление мер безопасности и сотрудники Красноленинского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти» в Нягани). «Раньше достаточно было показать пропуск, сейчас приходится открывать сумку, выворачивать карманы», — поделился работник КНПЗ.
URA.RU обратилось в пресс-службы предприятий за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что на заводе «Роснефти» в Самаре произошел взрыв. Взрывчатку заложил 42-летний электрик, работающий на предприятии.
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