Заводы «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре

02 августа 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

На нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти» в ХМАО обыскивают сотрудников Фото: Александр Елизаров © URA.RU На заводах «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре. Работник Нижневартовского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти») сообщил URA.RU, что сотрудников и транспорт, заезжающий на территорию, тщательно обыскивают. «После взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре начались усиленные проверки сотрудников: на проходной проверяют ручную кладь, заставляют раздеваться, в цехах и в местах отдыха хотят увеличить количество камер. Накануне технику и бригаду из шести человек осматривали четверть часа», — сообщил нефтепереработчик. Отметили усиление мер безопасности и сотрудники Красноленинского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти» в Нягани). «Раньше достаточно было показать пропуск, сейчас приходится открывать сумку, выворачивать карманы», — поделился работник КНПЗ. URA.RU обратилось в пресс-службы предприятий за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что на заводе «Роснефти» в Самаре произошел взрыв. Взрывчатку заложил 42-летний электрик, работающий на предприятии.

На заводах «Роснефти» в ХМАО усилили меры безопасности из-за взрыва на НПЗ в Самаре. Работник Нижневартовского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти») сообщил URA.RU, что сотрудников и транспорт, заезжающий на территорию, тщательно обыскивают. «После взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре начались усиленные проверки сотрудников: на проходной проверяют ручную кладь, заставляют раздеваться, в цехах и в местах отдыха хотят увеличить количество камер. Накануне технику и бригаду из шести человек осматривали четверть часа», — сообщил нефтепереработчик. Отметили усиление мер безопасности и сотрудники Красноленинского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество «Роснефти» в Нягани). «Раньше достаточно было показать пропуск, сейчас приходится открывать сумку, выворачивать карманы», — поделился работник КНПЗ. URA.RU обратилось в пресс-службы предприятий за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что на заводе «Роснефти» в Самаре произошел взрыв. Взрывчатку заложил 42-летний электрик, работающий на предприятии.