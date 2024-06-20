Власти не пригласили на встречу с врио губернатора ХМАО депутата-оппозиционера

Дума Ханты-Мансийска не пригласила на встречу с врио губернатора Кухаруком депутата-оппозиционера от ЛДПР Виталия Чистова. У него сложились напряженные отношения с городскими властями. В отличие от лояльных коллег, он критикует руководство и указывает на болевые точки окружной столицы: попытку вырубки городских лесов ради коттеджного поселка или строительство квартала многоэтажек без дорог и инфраструктуры. О том, что пропустил встречу с главой региона, Чистов написал на своей странице «Вконтакте».
«Депутаты думы Ханты-Мансийска встречаются с врио губернатора Русланом Кухаруком. Меня не позвали, неправильный депутат, видимо. А может, по фейс-контролю не прохожу. А может, заботятся о семье моей, чтоб времени с ней больше проводил. Коллеги, не подведите там, в городе полно сложных и проблемных вопросов», — обратился к подписчикам Чистов.
В телефонном разговоре с журналистом агентства депутат сообщил, что не получал приглашения на встречу. «При этом в городской думе всю неделю проходили заседания профильных комитетов, на которых я был. Но узнал о визите Кухарука не от коллег, а из соцсетей, когда мероприятие уже началось», — отметил Чистов.
Узнать, по какой причине депутат не был приглашен на встречу, на момент публикации новости не удалось. В думе Ханты-Мансийска не ответили на звонки журналиста агентства. Не взял трубку и спикер Константин Пенчуков. В аппарат думы города направлен запрос, ответ ожидается.
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