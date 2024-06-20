Мэру Перми понравилась идея установки в городе маяка

Глава Перми Эдуард Соснин поддержал идею о строительстве в Перми маяка. Мэрия вместе с инициаторами создания нового объекта теперь будет искать площадку. Об этом по итогам встречи бизнесменов с Сосниным рассказала Елена Денисова — директор УК «Труменс-Групп», которая занимается в Перми управлением рядом торговых центров.
«Мэр поддержал идею нашей компании „Труменс-Групп“ о строительстве в Перми маяка — новой достопримечательности города. Теперь нам предстоит совместно с Администрацией подобрать подходящую площадку и подготовить проект», — написала Денисова в соцсетях.
В беседе с ИА «Текст» она уточнила, что маяк должен быть в натуральную величину со смотровой площадкой и обсерваторией. По задумке Денисовой объект должен разместиться на берегу Камы и был доступен как для пешеходов, так и для автомобилистов.
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