20 июня 2024

Мэру Перми понравилась идея установки в городе маяка

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Эдуард Соснин рад новым идеям
Эдуард Соснин рад новым идеям Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин поддержал идею о строительстве в Перми маяка. Мэрия вместе с инициаторами создания нового объекта теперь будет искать площадку. Об этом по итогам встречи бизнесменов с Сосниным рассказала Елена Денисова — директор УК «Труменс-Групп», которая занимается в Перми управлением рядом торговых центров.

«Мэр поддержал идею нашей компании „Труменс-Групп“ о строительстве в Перми маяка — новой достопримечательности города. Теперь нам предстоит совместно с Администрацией подобрать подходящую площадку и подготовить проект», — написала Денисова в соцсетях.

В беседе с ИА «Текст» она уточнила, что маяк должен быть в натуральную величину со смотровой площадкой и обсерваторией. По задумке Денисовой объект должен разместиться на берегу Камы и был доступен как для пешеходов, так и для автомобилистов.

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Глава Перми Эдуард Соснин поддержал идею о строительстве в Перми маяка. Мэрия вместе с инициаторами создания нового объекта теперь будет искать площадку. Об этом по итогам встречи бизнесменов с Сосниным рассказала Елена Денисова — директор УК «Труменс-Групп», которая занимается в Перми управлением рядом торговых центров. «Мэр поддержал идею нашей компании „Труменс-Групп“ о строительстве в Перми маяка — новой достопримечательности города. Теперь нам предстоит совместно с Администрацией подобрать подходящую площадку и подготовить проект», — написала Денисова в соцсетях. В беседе с ИА «Текст» она уточнила, что маяк должен быть в натуральную величину со смотровой площадкой и обсерваторией. По задумке Денисовой объект должен разместиться на берегу Камы и был доступен как для пешеходов, так и для автомобилистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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