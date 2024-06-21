На челябинских озерах ввели запрет на транспорт, работающий на бензине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сапборд на озерах использовать можно
Сапборд на озерах использовать можно Фото:

На челябинских озерах Увильды и Тургояк запрещено использовать транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Вниманию отдыхающих: на озерах Увильды и Тургояк запрещается стоянка и движение транспорта, работающего на бензине. В соответствии с законом запрещено движение и стоянка катеров, водных мотоциклов, маломерных и иных судов с двигателями внутреннего сгорания», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как добавили в пресс-службе, исключение составляет служебный транспорт. Запрет связан с тем, что озера Увильды и Тургояк являются памятниками природы регионального значения, и на их территории действует особый режим охраны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На челябинских озерах Увильды и Тургояк запрещено использовать транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Вниманию отдыхающих: на озерах Увильды и Тургояк запрещается стоянка и движение транспорта, работающего на бензине. В соответствии с законом запрещено движение и стоянка катеров, водных мотоциклов, маломерных и иных судов с двигателями внутреннего сгорания», — сообщили в пресс-службе министерства. Как добавили в пресс-службе, исключение составляет служебный транспорт. Запрет связан с тем, что озера Увильды и Тургояк являются памятниками природы регионального значения, и на их территории действует особый режим охраны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...