На челябинских озерах ввели запрет на транспорт, работающий на бензине

На челябинских озерах Увильды и Тургояк запрещено использовать транспорт с двигателями внутреннего сгорания. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
«Вниманию отдыхающих: на озерах Увильды и Тургояк запрещается стоянка и движение транспорта, работающего на бензине. В соответствии с законом запрещено движение и стоянка катеров, водных мотоциклов, маломерных и иных судов с двигателями внутреннего сгорания», — сообщили в пресс-службе министерства.
Как добавили в пресс-службе, исключение составляет служебный транспорт. Запрет связан с тем, что озера Увильды и Тургояк являются памятниками природы регионального значения, и на их территории действует особый режим охраны.
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