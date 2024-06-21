Shaman, Авербух, Ягудин и уральские губернаторы — что ждет молодежь на форуме «Утро»

В Екатеринбурге впервые за четыре года пройдет форум «Утро», куда съедется молодежь со всего Уральского федерального округа. Участники смогут получить новые знания, презентовать свои идеи и получить финансовую поддержку для них. Помимо официальной части гостей ждут встречи со знаменитостями — Shaman, Стасом Старовойтовым, Алексеем Ягудиным, Ильей Авербухом и другими. Подробнее о программе форума — в афише URA.RU.
23 июня
Несмотря на то, что форум стартует 22 июня, официальное открытие намечено на следующий день. Участников ждет утренняя зарядка с чемпионом России по плаванию Савелием Лузиным, образовательная часть, творческая встреча с певцом Shaman, а после артист выступит на церемонии открытия форума.
24 июня
Молодежь ждет беседа с председателем екатеринбургской городской думы Анной Гурарий и курганским губернатором Вадимом Шумковым. О нюансах карьеры и планах расскажет стендап-комик Стас Старовойтов, а в конце вечера пройдет выступление диджея и концерт Николая Щербы (участник шоу «Голос»).
25 июня
Зарядку с утра устроит боксер Магомед Курбанов, днем с молодежью пообщается врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Во второй половине дня психологии успеха научит серебряный призер Олимпийских игр, продюсер ледовых и спортивных шоу Илья Авербух, а после него лекцию прочитает летчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов. В этот же день намечен кибертурнир по FIFA и футбольный турнир.
26 июня
Из политической элиты на «Утро» ждут губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главу Тюменской области Александра Моора. В течение дня участникам предстоит посетить образовательные лекции, попробовать себя в танцах и приготовлении летних напитков вместе с кофейней DUO, а также узнать, как фигурист Алексей Ягудин смог достичь таких высот.
27 июня
Глава Челябинской области Алексей Текслер приедет на встречу с молодыми ребятами за день до закрытия форума. В программе также будут сдача ГТО, инженерные соревнования, шахматный турнир и работа по тематическим трекам.
28 июня
В последний день пройдет итоговая панельная дискуссия, где выступят полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. На церемонии закрытия для участников выступит певица Юлия Савичева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!