Белоусов: ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта. Видео

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ВС РФ захватили инициативу на фронте Фото:
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Вооруженные силы России владеют инициативой на всей линии фронта в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, выступая перед выпускниками вузов МЧС, ФСБ, Минобороны, ФСО, ФСИН и СК.

Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С приветственным словом к выпускникам обратился и президент страны Владимир Путин.

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Вооруженные силы России владеют инициативой на всей линии фронта в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, выступая перед выпускниками вузов МЧС, ФСБ, Минобороны, ФСО, ФСИН и СК. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С приветственным словом к выпускникам обратился и президент страны Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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