Белоусов: ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта. Видео

21 июня 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

ВС РФ захватили инициативу на фронте Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России владеют инициативой на всей линии фронта в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, выступая перед выпускниками вузов МЧС, ФСБ, Минобороны, ФСО, ФСИН и СК. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С приветственным словом к выпускникам обратился и президент страны Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России владеют инициативой на всей линии фронта в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, выступая перед выпускниками вузов МЧС, ФСБ, Минобороны, ФСО, ФСИН и СК. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С приветственным словом к выпускникам обратился и президент страны Владимир Путин.