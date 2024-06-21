ВС РФ захватили инициативу на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России владеют инициативой на всей линии фронта в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, выступая перед выпускниками вузов МЧС, ФСБ, Минобороны, ФСО, ФСИН и СК.
Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». С приветственным словом к выпускникам обратился и президент страны Владимир Путин.
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