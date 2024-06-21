Жителей Академического района Екатеринбурга целую неделю терроризирует неизвестный мужчина, который приезжает к дому на Академика Ландау ради неразделенной любви, где стреляет в воздух и разносит окна камнями, угрожая местным. Ради конспирации он каждый раз меняет автомобильные номера, рассказали URA.RU жильцы.
«У нас проблема, какой-то наркоман терроризирует пустую квартиру, бьет окна. Его девушка оттуда уехала вместе с детьми около недели назад. Что нам делать?» — негодует один из жильцов. По словам другого, мужчина стрелял в воздух, размахивая пистолетом, а при замечаниях угрожал расстрелом всех окон. «Он уже неделю у нас под окнами такое устраивает. От него, наверное, поэтому девушка и ушла», — предположил очевидец.
Соседи уже вызвали полицию, но утверждают, что вооруженный мужчина постоянно меняет номер автомобиля, чтобы не попасться. «Сначала на одних приезжает, потом на других, первые были из Челябинска», — отметил собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!