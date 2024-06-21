Екатеринбуржец с пистолетом терроризирует жителей Академического, разбивая окна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину обвинили в стрельбе
Мужчину обвинили в стрельбе Фото:

Жителей Академического района Екатеринбурга целую неделю терроризирует неизвестный мужчина, который приезжает к дому на Академика Ландау ради неразделенной любви, где стреляет в воздух и разносит окна камнями, угрожая местным. Ради конспирации он каждый раз меняет автомобильные номера, рассказали URA.RU жильцы.

«У нас проблема, какой-то наркоман терроризирует пустую квартиру, бьет окна. Его девушка оттуда уехала вместе с детьми около недели назад. Что нам делать?» — негодует один из жильцов. По словам другого, мужчина стрелял в воздух, размахивая пистолетом, а при замечаниях угрожал расстрелом всех окон. «Он уже неделю у нас под окнами такое устраивает. От него, наверное, поэтому девушка и ушла», — предположил очевидец.

Соседи уже вызвали полицию, но утверждают, что вооруженный мужчина постоянно меняет номер автомобиля, чтобы не попасться. «Сначала на одних приезжает, потом на других, первые были из Челябинска», — отметил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

Мужчина разбивает камнями окна жильцов
Мужчина разбивает камнями окна жильцов
Фото:

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Жителей Академического района Екатеринбурга целую неделю терроризирует неизвестный мужчина, который приезжает к дому на Академика Ландау ради неразделенной любви, где стреляет в воздух и разносит окна камнями, угрожая местным. Ради конспирации он каждый раз меняет автомобильные номера, рассказали URA.RU жильцы. «У нас проблема, какой-то наркоман терроризирует пустую квартиру, бьет окна. Его девушка оттуда уехала вместе с детьми около недели назад. Что нам делать?» — негодует один из жильцов. По словам другого, мужчина стрелял в воздух, размахивая пистолетом, а при замечаниях угрожал расстрелом всех окон. «Он уже неделю у нас под окнами такое устраивает. От него, наверное, поэтому девушка и ушла», — предположил очевидец. Соседи уже вызвали полицию, но утверждают, что вооруженный мужчина постоянно меняет номер автомобиля, чтобы не попасться. «Сначала на одних приезжает, потом на других, первые были из Челябинска», — отметил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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