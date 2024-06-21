На пост главы Сургута претендуют 28 человек

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Конкурсная комиссия проведет отсев кандидатов 1 июля
Конкурсная комиссия проведет отсев кандидатов 1 июля Фото:

На пост главы Сургута претендуют 28 человек. Об этом заявила секретарь конкурсной комиссии Елена Ануфриева на брифинге, передает журналист URA.RU.

«Подали документы 28 человек. В первый день четыре человека, и в последний день — пять. Только один из них не сургутянин. Он представляет Волгоградскую область», — заявила секретарь конкурсной комиссии Елена Ануфриева. Персональные данные кандидатов, которые решили принять участие в выборах главы Сургута, не раскрываются.

Конкурсная комиссия приступит к изучению правильности заполнения документов и полноты всех сведений, представленных кандидатами. «Первого июля должны будут определиться не менее двух кандидатур, которые должны будут быть внесены в думу. И потом будет определена уже дата заседания», — уточнила Ануфриева.

Ранее URA.RU сообщало, что о своем участии в выборах главы города объявил спикер думы Сургута Максим Слепов. Он считается фаворитом предвыборной гонки.

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На пост главы Сургута претендуют 28 человек. Об этом заявила секретарь конкурсной комиссии Елена Ануфриева на брифинге, передает журналист URA.RU. «Подали документы 28 человек. В первый день четыре человека, и в последний день — пять. Только один из них не сургутянин. Он представляет Волгоградскую область», — заявила секретарь конкурсной комиссии Елена Ануфриева. Персональные данные кандидатов, которые решили принять участие в выборах главы Сургута, не раскрываются. Конкурсная комиссия приступит к изучению правильности заполнения документов и полноты всех сведений, представленных кандидатами. «Первого июля должны будут определиться не менее двух кандидатур, которые должны будут быть внесены в думу. И потом будет определена уже дата заседания», — уточнила Ануфриева. Ранее URA.RU сообщало, что о своем участии в выборах главы города объявил спикер думы Сургута Максим Слепов. Он считается фаворитом предвыборной гонки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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