На пост главы Сургута претендуют 28 человек. Об этом заявила секретарь конкурсной комиссии Елена Ануфриева на брифинге, передает журналист URA.RU.
«Подали документы 28 человек. В первый день четыре человека, и в последний день — пять. Только один из них не сургутянин. Он представляет Волгоградскую область», — заявила секретарь конкурсной комиссии Елена Ануфриева. Персональные данные кандидатов, которые решили принять участие в выборах главы Сургута, не раскрываются.
Конкурсная комиссия приступит к изучению правильности заполнения документов и полноты всех сведений, представленных кандидатами. «Первого июля должны будут определиться не менее двух кандидатур, которые должны будут быть внесены в думу. И потом будет определена уже дата заседания», — уточнила Ануфриева.
Ранее URA.RU сообщало, что о своем участии в выборах главы города объявил спикер думы Сургута Максим Слепов. Он считается фаворитом предвыборной гонки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!