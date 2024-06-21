Школьники станцевали на набережной вальс, польку и флешмоб
В Тюмени около 700 выпускников школ станцевали ежегодный «Вальс на набережной». Бывшие ученики подготовили шесть номеров, исполнили «Гимн семье» и вместе с родителями устроили флешмоб. URA.RU публикует фоторепортаж с самыми яркими кадрами танцев школьников.
Вальс выпускников стал настоящей тюменской традицией, он проводится с 2012 года. В этом году в мероприятии приняли участие около 700 ребят.
Помимо ребят из Тюмени, в танце закружились выпускники из Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов. Все они подготовили шесть хореографических номеров.
Три нижних яруса набережной были перекрыты из-за вальса. На верхних этажах расположились родители выпускников, друзья и просто прохожие.
Почти весь день на улице шел дождь. Но мокрая погода не испугала выпускников, они были готовы исполнить отрепетированные танцы и в жару, и в холод.
Впервые в истории мероприятия ученики помладше подготовили подарок для бывших школьников — хип-хоп танец. А в конце вечера дети исполнили "Гимн семье" и станцевали вместе с родителями.
"Тюменская набережная стала воплощением этого праздника и перехода на взрослую степень. Я им даже немного позавидовал, сам хотел потанцевать на набережной", - отметил врио мэра Петр Вагин.
Одна из школьниц рассказала URA.RU, что они готовились к танцам около двух недель, репетиции длились по два часа.
Ребята получили много положительных эмоций. В разговоре с корреспондентом они рассказали, что уже начали подавать документы в вузы.
Теперь тысячи тюменских подростков направляются во взрослую жизнь — все экзамены сданы, они могут выдохнуть и расслабиться. А после им предстоит поступление в университеты...
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