Иноагенты Монеточка, Троянова и Эйдельман станут фигурантами уголовных дел

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование
Прокуратура Москвы направила следствию материалы в отношении иноагентов Фото:

Прокуратура Москвы направила следственным органам материалы для уголовного преследования актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом), певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) и историка Тамары Эйдельман (признана иноагентом). Об этом сообщило ведомство.

«Троянова в интервью для одного из каналов сделала публичное заявление, содержащее высказывания, <…> направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что Троянова обвиняется в публичных высказываниях, которые могут быть расценены как возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку.

По информации прокуратуры, в отношении певицы Монеточки может быть возбуждено дело за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента. А в отношении Тамары Эйдельман рассматривается возможность возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать певицу Монеточку на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Актриса Яна Троянова поддержала призыв убивать русских детей.

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Прокуратура Москвы направила следственным органам материалы для уголовного преследования актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом), певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) и историка Тамары Эйдельман (признана иноагентом). Об этом сообщило ведомство. «Троянова в интервью для одного из каналов сделала публичное заявление, содержащее высказывания, <…> направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что Троянова обвиняется в публичных высказываниях, которые могут быть расценены как возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. По информации прокуратуры, в отношении певицы Монеточки может быть возбуждено дело за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента. А в отношении Тамары Эйдельман рассматривается возможность возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма. Ранее Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать певицу Монеточку на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Актриса Яна Троянова поддержала призыв убивать русских детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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