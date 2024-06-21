Иноагенты Монеточка, Троянова и Эйдельман станут фигурантами уголовных дел

21 июня 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Прокуратура Москвы направила следствию материалы в отношении иноагентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Москвы направила следственным органам материалы для уголовного преследования актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом), певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) и историка Тамары Эйдельман (признана иноагентом). Об этом сообщило ведомство. «Троянова в интервью для одного из каналов сделала публичное заявление, содержащее высказывания, <…> направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности», — говорится в сообщении , опубликованном в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что Троянова обвиняется в публичных высказываниях, которые могут быть расценены как возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. По информации прокуратуры, в отношении певицы Монеточки может быть возбуждено дело за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента. А в отношении Тамары Эйдельман рассматривается возможность возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма. Ранее Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать певицу Монеточку на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Актриса Яна Троянова поддержала призыв убивать русских детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Москвы направила следственным органам материалы для уголовного преследования актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом), певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) и историка Тамары Эйдельман (признана иноагентом). Об этом сообщило ведомство. «Троянова в интервью для одного из каналов сделала публичное заявление, содержащее высказывания, <…> направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что Троянова обвиняется в публичных высказываниях, которые могут быть расценены как возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. По информации прокуратуры, в отношении певицы Монеточки может быть возбуждено дело за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента. А в отношении Тамары Эйдельман рассматривается возможность возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма. Ранее Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать певицу Монеточку на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Актриса Яна Троянова поддержала призыв убивать русских детей.