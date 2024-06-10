10 июня 2024

Екатеринбургская актриса Троянова* поддержала призыв убивать русских детей

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Актриса оправдала призыв убивать русских
Актриса оправдала призыв убивать русских Фото:

Екатеринбургская актриса Яна Троянова* (включена Минюстом в реестр иноагентов) поддержала призыв убивать русских детей. Об этом она заявила в интервью.

«Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „русских надо убивать, даже детей“. Или как украинцы говорят „хороший русский — мертвый русский“» — сказала актриса в интервью издания «Новая газета Европа»** (признана Минюстом РФ нежелательной организацией).

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать юридический механизм, который позволит привлекать к ответственности за русофобию. По ее мнению, также необходимо усилить наказания за подобное отношение к гражданам РФ.

*Яна Троянова включена Минюстом в реестр иноагентов

**Новая газета Европа» внесена Минюстом России в список нежелательных организаций

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Екатеринбургская актриса Яна Троянова* (включена Минюстом в реестр иноагентов) поддержала призыв убивать русских детей. Об этом она заявила в интервью. «Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „русских надо убивать, даже детей“. Или как украинцы говорят „хороший русский — мертвый русский“» — сказала актриса в интервью издания «Новая газета Европа»** (признана Минюстом РФ нежелательной организацией). Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать юридический механизм, который позволит привлекать к ответственности за русофобию. По ее мнению, также необходимо усилить наказания за подобное отношение к гражданам РФ. *Яна Троянова включена Минюстом в реестр иноагентов **Новая газета Европа» внесена Минюстом России в список нежелательных организаций
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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