В Ростове-на-Дону загорелась база снабжения МВД РФ

21 июня 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

В доме, где находится база снабжения МВД РФ, начался пожар (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Ростове-на-Дону, вероятно, горит Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. Рисков распространения огня нет, заявил представитель ГУ МЧС РФ по Ростовской области. «Сообщение о пожаре: 17.00 Ростов-на-Дону, улица Вятская, 67 в. В тушении задействовано 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 техники», — заявил представитель МВД. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что рисков распространения огня нет. По этому адресу находится Северо-Кавказская база МВД. Telegram-канал Don Mash сообщает, что в небе виден густой дым. По данным канала, площадь возгорания составляет 700 квадратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону, вероятно, горит Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. Рисков распространения огня нет, заявил представитель ГУ МЧС РФ по Ростовской области. «Сообщение о пожаре: 17.00 Ростов-на-Дону, улица Вятская, 67 в. В тушении задействовано 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 техники», — заявил представитель МВД. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что рисков распространения огня нет. По этому адресу находится Северо-Кавказская база МВД. Telegram-канал Don Mash сообщает, что в небе виден густой дым. По данным канала, площадь возгорания составляет 700 квадратов.