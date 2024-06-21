В Ростове-на-Дону загорелась база снабжения МВД РФ

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В доме, где находится база снабжения МВД РФ, начался пожар (архивное фото) Фото:

В Ростове-на-Дону, вероятно, горит Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. Рисков распространения огня нет, заявил представитель ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

«Сообщение о пожаре: 17.00 Ростов-на-Дону, улица Вятская, 67 в. В тушении задействовано 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 техники», — заявил представитель МВД. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что рисков распространения огня нет.

По этому адресу находится Северо-Кавказская база МВД. Telegram-канал Don Mash сообщает, что в небе виден густой дым. По данным канала, площадь возгорания составляет 700 квадратов.

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В Ростове-на-Дону, вероятно, горит Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. Рисков распространения огня нет, заявил представитель ГУ МЧС РФ по Ростовской области. «Сообщение о пожаре: 17.00 Ростов-на-Дону, улица Вятская, 67 в. В тушении задействовано 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 техники», — заявил представитель МВД. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что рисков распространения огня нет. По этому адресу находится Северо-Кавказская база МВД. Telegram-канал Don Mash сообщает, что в небе виден густой дым. По данным канала, площадь возгорания составляет 700 квадратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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