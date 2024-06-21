В Ростове-на-Дону загорелась база снабжения МВД РФ

В Ростове-на-Дону, вероятно, горит Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. Рисков распространения огня нет, заявил представитель ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
«Сообщение о пожаре: 17.00 Ростов-на-Дону, улица Вятская, 67 в. В тушении задействовано 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 техники», — заявил представитель МВД. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что рисков распространения огня нет.
По этому адресу находится Северо-Кавказская база МВД. Telegram-канал Don Mash сообщает, что в небе виден густой дым. По данным канала, площадь возгорания составляет 700 квадратов.
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