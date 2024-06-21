Набережную в Ишиме затопило во время паводка
Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился кадрами, как уходит вода из города Ишим, который затопило из-за паводка. Фото глава региона выложил в своем telegram-канале.
«Спустя 2,5 месяца паводок наконец-то начал отступать на всей территории Тюменской области. Следим за тем, как он уходит в минус», — написал губернатор.
В посте он опубликовал два фото набережной в городе Ишим. Снимки сделаны в апреле и июне. На свежих кадрах уровень реки заметно снизился.
Кадры подтопленной набережной в Ишиме
Так выглядит набережная спустя два месяца
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!