Губернатор Моор показал кадры, как уходит вода из затопленных тюменских районов. Фото

Александр Моор показал фото, где из затопленных тюменских районов ушла вода
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Набережную в Ишиме затопило во время паводка
Набережную в Ишиме затопило во время паводка Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился кадрами, как уходит вода из города Ишим, который затопило из-за паводка. Фото глава региона выложил в своем telegram-канале.

«Спустя 2,5 месяца паводок наконец-то начал отступать на всей территории Тюменской области. Следим за тем, как он уходит в минус», — написал губернатор.

В посте он опубликовал два фото набережной в городе Ишим. Снимки сделаны в апреле и июне. На свежих кадрах уровень реки заметно снизился.

Кадры подтопленной набережной в Ишиме
Кадры подтопленной набережной в Ишиме
Фото:
Так выглядит набережная спустя два месяца
Так выглядит набережная спустя два месяца
Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился кадрами, как уходит вода из города Ишим, который затопило из-за паводка. Фото глава региона выложил в своем telegram-канале. «Спустя 2,5 месяца паводок наконец-то начал отступать на всей территории Тюменской области. Следим за тем, как он уходит в минус», — написал губернатор. В посте он опубликовал два фото набережной в городе Ишим. Снимки сделаны в апреле и июне. На свежих кадрах уровень реки заметно снизился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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