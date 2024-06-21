МИД РФ обвинил Японию в полном разрушении отношений между странами

МИД РФ: Россия ответит жесткими контрмерами на санкции Японии

21 июня 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Япония разрушает отношения с Россией, заявили в МИД РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония виновата в полном разрушении отношений с Россией. Об этом заявили в МИД РФ, отметив, что будут введены ответные контрмеры. «Изложили Японии принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградировавших вследствие недальновидной враждебной политики администрации премьер-министра Фумио Кисиды до беспрецедентно низкого уровня», — сообщает МИД РФ на своем сайте . Отмечается, что новые японские санкции против России стали очередным шагом к полному разрушению отношений с РФ. Поэтому Россия в ответ будет реагировать максимально жестко. В МИД РФ добавили, что Токио пытается нарушить стратегическое партнерство России и Северной Кореи. До этого Япония ввела санкции против 11 иностранных компаний за обход ограничений против РФ. Санкции затронули и 42 российские организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония виновата в полном разрушении отношений с Россией. Об этом заявили в МИД РФ, отметив, что будут введены ответные контрмеры. «Изложили Японии принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградировавших вследствие недальновидной враждебной политики администрации премьер-министра Фумио Кисиды до беспрецедентно низкого уровня», — сообщает МИД РФ на своем сайте. Отмечается, что новые японские санкции против России стали очередным шагом к полному разрушению отношений с РФ. Поэтому Россия в ответ будет реагировать максимально жестко. В МИД РФ добавили, что Токио пытается нарушить стратегическое партнерство России и Северной Кореи. До этого Япония ввела санкции против 11 иностранных компаний за обход ограничений против РФ. Санкции затронули и 42 российские организации.