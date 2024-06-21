МИД РФ обвинил Японию в полном разрушении отношений между странами

Япония виновата в полном разрушении отношений с Россией. Об этом заявили в МИД РФ, отметив, что будут введены ответные контрмеры.
«Изложили Японии принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградировавших вследствие недальновидной враждебной политики администрации премьер-министра Фумио Кисиды до беспрецедентно низкого уровня», — сообщает МИД РФ на своем сайте. Отмечается, что новые японские санкции против России стали очередным шагом к полному разрушению отношений с РФ.
Поэтому Россия в ответ будет реагировать максимально жестко. В МИД РФ добавили, что Токио пытается нарушить стратегическое партнерство России и Северной Кореи.
До этого Япония ввела санкции против 11 иностранных компаний за обход ограничений против РФ. Санкции затронули и 42 российские организации.
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Япония виновата в полном разрушении отношений с Россией. Об этом заявили в МИД РФ, отметив, что будут введены ответные контрмеры. «Изложили Японии принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних связей, деградировавших вследствие недальновидной враждебной политики администрации премьер-министра Фумио Кисиды до беспрецедентно низкого уровня», — сообщает МИД РФ на своем сайте. Отмечается, что новые японские санкции против России стали очередным шагом к полному разрушению отношений с РФ. Поэтому Россия в ответ будет реагировать максимально жестко. В МИД РФ добавили, что Токио пытается нарушить стратегическое партнерство России и Северной Кореи. До этого Япония ввела санкции против 11 иностранных компаний за обход ограничений против РФ. Санкции затронули и 42 российские организации.