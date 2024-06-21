Япония вводит ограничения против пяти стран за обход санкций против РФ

Япония вводит санкции против компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ

21 июня 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Япония одобрила заморозку попавших под санкции активов компаний Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония вводит санкции против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против РФ. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси. «Правительство Японии одобрило введение мер по заморозке активов и запрет на экспорт против компаний из третьих стран за обход санкций против России. Это 11 компаний, имеющих отношений к Китаю, Индии, Казахстану, ОАЭ, Узбекистану», — сказал Хаяси в ходе пресс-конференции, сообщают РИА Новости. Также Япония решила ввести санкции против 42 компаний из РФ. Под новые санкции попали руководства ЦИК РФ, руководства «Тактического ракетного вооружения», «Уралвагонзавода», авиационного комплекса имени Ильюшина, НПО «Топаз», АО «Туполев», Российского федерального ядерного центра, завода имени В. А. Дегтярева, Алросы и ряда других заводов, сообщили в кабмине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония вводит санкции против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против РФ. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси. «Правительство Японии одобрило введение мер по заморозке активов и запрет на экспорт против компаний из третьих стран за обход санкций против России. Это 11 компаний, имеющих отношений к Китаю, Индии, Казахстану, ОАЭ, Узбекистану», — сказал Хаяси в ходе пресс-конференции, сообщают РИА Новости. Также Япония решила ввести санкции против 42 компаний из РФ. Под новые санкции попали руководства ЦИК РФ, руководства «Тактического ракетного вооружения», «Уралвагонзавода», авиационного комплекса имени Ильюшина, НПО «Топаз», АО «Туполев», Российского федерального ядерного центра, завода имени В. А. Дегтярева, Алросы и ряда других заводов, сообщили в кабмине.