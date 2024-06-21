Врио главы ХМАО осмотрел ключевые стройки Ханты-Мансийска

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После осмотра объектов, подрядчики получили от врио Югры соответствующие поручения
После осмотра объектов, подрядчики получили от врио Югры соответствующие поручения Фото:

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук совместно с вице-губернатором округа Азатом Ислаевым осмотрели значимые строительные объекты Ханты-Мансийска. В их число вошли школа на 1725 мест в микрорайоне «Иртыш-2» и окружной лицей информационных технологий. Информация размещена в соцсети.

«Врио губернатора Югры Руслан Кухарук продолжает знакомиться с ситуацией в муниципалитетах. Сегодня вместе с вице-губернатором Азатом Ислаевым он посетил стройплощадки Ханты-Мансийска. В программе четыре строительных объекта: школа на 1725 учащихся в микрорайоне „Иртыш-2“, Межрегиональный центр профессиональной патологии, окружной лицей информационных технологий и дорожно-уличная сеть микрорайона „Иртыш-2“», — сообщается в telegram-канале стройкомплекса Югры.

В осмотре также принимал участие мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. На каждом объекте проверялся ход работ, обсуждались дальнейшие планы по реализации проектов, а также были даны соответствующие поручения подрядчикам.

Ряшин ранее отчитался Кухаруку о развитии микрорайона «Иртыш». Там через три года будет проживать 25 тысяч человек. Планируется строительство уникальных объектов — многофункциональные общественные пространства, арт-резиденция, спортивные комплексы.

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Врио губернатора Югры Руслан Кухарук совместно с вице-губернатором округа Азатом Ислаевым осмотрели значимые строительные объекты Ханты-Мансийска. В их число вошли школа на 1725 мест в микрорайоне «Иртыш-2» и окружной лицей информационных технологий. Информация размещена в соцсети. «Врио губернатора Югры Руслан Кухарук продолжает знакомиться с ситуацией в муниципалитетах. Сегодня вместе с вице-губернатором Азатом Ислаевым он посетил стройплощадки Ханты-Мансийска. В программе четыре строительных объекта: школа на 1725 учащихся в микрорайоне „Иртыш-2“, Межрегиональный центр профессиональной патологии, окружной лицей информационных технологий и дорожно-уличная сеть микрорайона „Иртыш-2“», — сообщается в telegram-канале стройкомплекса Югры. В осмотре также принимал участие мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. На каждом объекте проверялся ход работ, обсуждались дальнейшие планы по реализации проектов, а также были даны соответствующие поручения подрядчикам. Ряшин ранее отчитался Кухаруку о развитии микрорайона «Иртыш». Там через три года будет проживать 25 тысяч человек. Планируется строительство уникальных объектов — многофункциональные общественные пространства, арт-резиденция, спортивные комплексы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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