Ханты-Мансийск бьет рекорды по уровню безработицы

В Ханты-Мансийске в 2024 году зафиксирован самый низкий уровень безработицы
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В Ханты-Мансийске зафиксирован самый низкий уровень безработицы за 10 лет
В Ханты-Мансийске зафиксирован самый низкий уровень безработицы за 10 лет Фото:

В первом квартале 2024 года в Ханты-Мансийске зафиксирован самый низкий уровень безработицы за 10 лет. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин во время встречи с врио губернатора Русланом Кухаруком, передает журналист URA.RU.

«По итогам первого квартала зафиксирован самый низкий за последние 10 лет уровень безработицы. Активно развивается предпринимательская деятельность — в сфере малого и среднего бизнеса занято почти 40% работающего населения», — рассказал Ряшин. Мэр отметил, что ежегодно в Ханты-Мансийске бизнесмены открывают более 50 новых объектов и создают не менее 200 рабочих мест.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в топ регионов РФ с самой низкой безработицей. На конец 2023 года этот показатель составил 1,8%.

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В первом квартале 2024 года в Ханты-Мансийске зафиксирован самый низкий уровень безработицы за 10 лет. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин во время встречи с врио губернатора Русланом Кухаруком, передает журналист URA.RU. «По итогам первого квартала зафиксирован самый низкий за последние 10 лет уровень безработицы. Активно развивается предпринимательская деятельность — в сфере малого и среднего бизнеса занято почти 40% работающего населения», — рассказал Ряшин. Мэр отметил, что ежегодно в Ханты-Мансийске бизнесмены открывают более 50 новых объектов и создают не менее 200 рабочих мест. Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в топ регионов РФ с самой низкой безработицей. На конец 2023 года этот показатель составил 1,8%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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