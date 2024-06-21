Ханты-Мансийск бьет рекорды по уровню безработицы

В первом квартале 2024 года в Ханты-Мансийске зафиксирован самый низкий уровень безработицы за 10 лет. Об этом рассказал глава города Максим Ряшин во время встречи с врио губернатора Русланом Кухаруком, передает журналист URA.RU.
«По итогам первого квартала зафиксирован самый низкий за последние 10 лет уровень безработицы. Активно развивается предпринимательская деятельность — в сфере малого и среднего бизнеса занято почти 40% работающего населения», — рассказал Ряшин. Мэр отметил, что ежегодно в Ханты-Мансийске бизнесмены открывают более 50 новых объектов и создают не менее 200 рабочих мест.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в топ регионов РФ с самой низкой безработицей. На конец 2023 года этот показатель составил 1,8%.
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