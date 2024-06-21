Кухарук предложил создать в ХМАО реестр пустырей и долгостроев

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время рабочего визита в Ханты-Мансийск предложил создать в округе единый реестр долгостроев, пустырей и неиспользуемых участков. В дальнейшем эти площади должны быть использованы в интересах югорчан.
«Сумел сегодня еще больше погрузиться в повестку Ханты-Мансийска. Еще один вопрос — по поводу объектов незавершенного строительства, пустырей, неиспользуемых участков под застройку. Договорились составить реестр таких объектов. Работу по инвентаризации долгостроев и свободных земельных участков необходимо провести всем муниципальным образованиям, все эти площади должны использоваться во благо горожан», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Он добавил, что реестр даст понимание, как в дальнейшем развивать территории. На таких участках можно разместить детские, спортивные площадки, парковки, заключил Кухарук.
Ранее врио главы Югры осмотрел ключевые стройки Ханты-Мансийска, среди которых школа на 1725 мест в микрорайоне «Иртыш-2» и окружной лицей информационных технологий. На каждом объекте проверялся ход работ, обсуждались дальнейшие планы по реализации проектов, а также были даны соответствующие поручения подрядчикам.
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