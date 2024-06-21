21 июня 2024

Кухарук предложил создать в ХМАО реестр пустырей и долгостроев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реестр поможет развивать территории Югры на благо жителей
Реестр поможет развивать территории Югры на благо жителей Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время рабочего визита в Ханты-Мансийск предложил создать в округе единый реестр долгостроев, пустырей и неиспользуемых участков. В дальнейшем эти площади должны быть использованы в интересах югорчан.

«Сумел сегодня еще больше погрузиться в повестку Ханты-Мансийска. Еще один вопрос — по поводу объектов незавершенного строительства, пустырей, неиспользуемых участков под застройку. Договорились составить реестр таких объектов. Работу по инвентаризации долгостроев и свободных земельных участков необходимо провести всем муниципальным образованиям, все эти площади должны использоваться во благо горожан», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Он добавил, что реестр даст понимание, как в дальнейшем развивать территории. На таких участках можно разместить детские, спортивные площадки, парковки, заключил Кухарук.

Ранее врио главы Югры осмотрел ключевые стройки Ханты-Мансийска, среди которых школа на 1725 мест в микрорайоне «Иртыш-2» и окружной лицей информационных технологий. На каждом объекте проверялся ход работ, обсуждались дальнейшие планы по реализации проектов, а также были даны соответствующие поручения подрядчикам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время рабочего визита в Ханты-Мансийск предложил создать в округе единый реестр долгостроев, пустырей и неиспользуемых участков. В дальнейшем эти площади должны быть использованы в интересах югорчан. «Сумел сегодня еще больше погрузиться в повестку Ханты-Мансийска. Еще один вопрос — по поводу объектов незавершенного строительства, пустырей, неиспользуемых участков под застройку. Договорились составить реестр таких объектов. Работу по инвентаризации долгостроев и свободных земельных участков необходимо провести всем муниципальным образованиям, все эти площади должны использоваться во благо горожан», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Он добавил, что реестр даст понимание, как в дальнейшем развивать территории. На таких участках можно разместить детские, спортивные площадки, парковки, заключил Кухарук. Ранее врио главы Югры осмотрел ключевые стройки Ханты-Мансийска, среди которых школа на 1725 мест в микрорайоне «Иртыш-2» и окружной лицей информационных технологий. На каждом объекте проверялся ход работ, обсуждались дальнейшие планы по реализации проектов, а также были даны соответствующие поручения подрядчикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...