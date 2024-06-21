В газовой столице ЯНАО горит квартира в многоэтажке

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже
В Новом Уренгое в ночь на 22 мая произошел пожар в микрорайоне Энтузиастов, 8. По информации очевидцев, горит квартира на седьмом этаже.
«Пожар в микрорайоне Энтузиастов, 8. Горит квартира на 7 этаже», — сообщает информацию от очевидцев telegram-канал «Импульс севера».
На месте ЧП работают все экстренные службы. Данные о погибших и пострадавших не уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
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