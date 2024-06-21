21 июня 2024

В газовой столице ЯНАО горит квартира в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже
Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже Фото:

В Новом Уренгое в ночь на 22 мая произошел пожар в микрорайоне Энтузиастов, 8. По информации очевидцев, горит квартира на седьмом этаже.

«Пожар в микрорайоне Энтузиастов, 8. Горит квартира на 7 этаже», — сообщает информацию от очевидцев telegram-канал «Импульс севера».

На месте ЧП работают все экстренные службы. Данные о погибших и пострадавших не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Новом Уренгое в ночь на 22 мая произошел пожар в микрорайоне Энтузиастов, 8. По информации очевидцев, горит квартира на седьмом этаже. «Пожар в микрорайоне Энтузиастов, 8. Горит квартира на 7 этаже», — сообщает информацию от очевидцев telegram-канал «Импульс севера». На месте ЧП работают все экстренные службы. Данные о погибших и пострадавших не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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