Стало известно, как подозреваемых и обвиняемых мобилизуют для СВО

Следователи МВД и ФСБ, а также приставы и сотрудники ФТС и МЧС начали набирать подозреваемых и обвиняемых в возрасте от 18 до 65 лет для участия в спецоперации. «Коммерсант» заявил, что сотрудники ведомства сообщают нарушителям, что те могут заключить контракт на прохождение службы и избежать уголовной ответственности.
«В документах следователям МВД и ФСБ, а также дознавателям МЧС, ФССП и ФТС при проведении расследования уголовных дел вменяется в обязанность разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они имеют право заключить контракт с Минобороны и получить гарантированное законом освобождение от уголовной ответственности», — сообщает издание подробности указания главы МВД Владимира Колокольцева, поступившее в том числе в ГУ МВД по городу Москве. Опубликованная информация ни одним из ведомств официально не подтверждалась.
Издание, ссылаясь на источники, также утверждает, что правонарушителю предложение поступает сразу же после возбуждения уголовного дела. Если он соглашается, то его данные незамедлительно передаются в военкомат. Для контроля будут составлены списки мобилизованных подозреваемых и обвиняемых, а также назначены ответственные за эту работу. Предложения о заключении контракта с Минобороны не будут поступать педофилам, фигурантам, связанным с терроризмом, а также госизменой и шпионажем.
После подписания документов, уголовное дело приостанавливается. Закрыть его могут только после получения бойцом госнаграды, завершения спецоперации или гибелью на фронте, добавил источник издания. Отмечается, что если военнослужащий нарушит закон во время мобилизации, то старые дела возобновятся и добавятся к новым.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по городу Москве с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Депутат Госдумы Нина Останина ранее призвала защищать общество от вернувшихся из зоны СВО осужденных, передает Lenta.ru. Политик считает, что количество преступлений с их участием может вырасти, а правоохранителям нужно взять ситуацию под свой контроль. Так, житель Орска Руслан Магдиев, ранее отбывавший срок за убийство, а в процессе амнистированный за прохождение службы в зоне СВО, совершил новое преступление по возвращении на родину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.