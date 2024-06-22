Татьяне Лазаревой* пригрозили еще одним уголовным делом

Лазаревой* пригрозили уголовным делом за неисполнения обязанностей иноагента
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Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет колонии
Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет колонии Фото:

Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела против телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) из-за уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Лазаревой грозит еще одно уголовное дело — ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), основания его возбудить есть», — сообщил представитель правоохранительных органах в беседе с ТАСС. По его словам, в случае возбуждения уголовного дела Лазаревой может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее проживающую в Испании Лазареву объявили в розыск, соответствующая информация появилась в базе МВД РФ, передает «Национальная служба новостей». Согласно сообщениям, ей может грозить до семи лет колонии за публичную пропаганду терроризма на основании интервью, в котором заявила, что она рада атакам украинских дронов по Москве.

*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела против телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) из-за уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Лазаревой грозит еще одно уголовное дело — ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), основания его возбудить есть», — сообщил представитель  правоохранительных органах в беседе с ТАСС. По его словам, в  случае возбуждения уголовного дела Лазаревой может грозить до двух лет лишения свободы. Ранее проживающую в Испании Лазареву объявили в розыск, соответствующая информация появилась в базе МВД РФ, передает «Национальная служба новостей». Согласно сообщениям, ей может грозить до семи лет колонии за публичную пропаганду терроризма на основании интервью, в котором заявила, что она рада атакам украинских дронов по Москве. *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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