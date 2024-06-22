Татьяне Лазаревой* пригрозили еще одним уголовным делом

Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела против телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) из-за уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Лазаревой грозит еще одно уголовное дело — ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), основания его возбудить есть», — сообщил представитель правоохранительных органах в беседе с ТАСС. По его словам, в случае возбуждения уголовного дела Лазаревой может грозить до двух лет лишения свободы.
Ранее проживающую в Испании Лазареву объявили в розыск, соответствующая информация появилась в базе МВД РФ, передает «Национальная служба новостей». Согласно сообщениям, ей может грозить до семи лет колонии за публичную пропаганду терроризма на основании интервью, в котором заявила, что она рада атакам украинских дронов по Москве.
*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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