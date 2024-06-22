Таракан парализовал брифинг в Госдепе

The Hill: появление таракана прервало брифинг в Госдепе
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Посетителей брифинга в Госдепе США поразило появление таракана, сообщает издание The Hill
Посетителей брифинга в Госдепе США поразило появление таракана, сообщает издание The Hill Фото:

Таракан привел к перерыву на брифинге в Госдепе США. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер обратил внимание на насекомое и вынужденно прервал свое выступление.

«Мэтью Миллер на мгновение прервал брифинг для прессы в четверг днем, когда заметил таракана, ползающего по стене», — говорится в материале интернет-издания The Hill. Там добавили, что позднее таракан был «уничтожен» за кадром, вызвав аплодисменты.

Подобный инцидент напомнил о случае в 2019 году, когда мышь упала с потолка зала для пресс-брифингов в Белом доме, вызвав панику среди журналистов. Репортеры в тот момент активно публиковали обновления на социальных платформах, сообщая о происшествии в реальном времени, заключили в материале.

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Таракан привел к перерыву на брифинге в Госдепе США. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер обратил внимание на насекомое и вынужденно прервал свое выступление. «Мэтью Миллер на мгновение прервал брифинг для прессы в четверг днем, когда заметил таракана, ползающего по стене», — говорится в материале интернет-издания The Hill. Там добавили, что позднее таракан был «уничтожен» за кадром, вызвав аплодисменты. Подобный инцидент напомнил о случае в 2019 году, когда мышь упала с потолка зала для пресс-брифингов в Белом доме, вызвав панику среди журналистов. Репортеры в тот момент активно публиковали обновления на социальных платформах, сообщая о происшествии в реальном времени, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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