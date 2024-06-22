Таракан парализовал брифинг в Госдепе

Таракан привел к перерыву на брифинге в Госдепе США. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер обратил внимание на насекомое и вынужденно прервал свое выступление.
«Мэтью Миллер на мгновение прервал брифинг для прессы в четверг днем, когда заметил таракана, ползающего по стене», — говорится в материале интернет-издания The Hill. Там добавили, что позднее таракан был «уничтожен» за кадром, вызвав аплодисменты.
Подобный инцидент напомнил о случае в 2019 году, когда мышь упала с потолка зала для пресс-брифингов в Белом доме, вызвав панику среди журналистов. Репортеры в тот момент активно публиковали обновления на социальных платформах, сообщая о происшествии в реальном времени, заключили в материале.
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