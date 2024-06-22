Звезда «Дома-2» Виктория Боня рассказала, как ей удалось избежать тюрьмы

Боню задержали в Мексике во время романа с болгарским спортсменом Димитровым
© Служба новостей «URA.RU»
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Викторию Боню вызволил спортсмен Григор Димитров, с которым она в тот момент встречалась
Викторию Боню вызволил спортсмен Григор Димитров, с которым она в тот момент встречалась Фото:

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня во время романа с известным болгарским теннисистом Григором Димитровым сопровождала его на турнир в Мексике, где у нее возникли проблемы с документами, в результате чего россиянку задержали. Благодаря усилиям спортсмена, который использовал свой авторитет и популярность, Боню быстро отпустили.  

«Мы не заполнили мне какую-то анкету. Подходим на паспортный контроль. Ему сказали проходить, а меня затолкали в тюрьму в Мексике <...> Своим авторитетом он договорился, его там любят», — рассказала Боня, ее слова передает издание Voice.

Она отметила, что хорошо владеет испанским языком, поэтому могла все объяснить правоохранительным органам. По ее словам, у нее забрали и чемодан, и телефон.

Ранее Боня объявила своим подписчицам кастинг на дружбу с ней. В ходе кастинга телеведущая надеется найти ту самую подругу, предназначенную ей судьбой.

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Звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня во время романа с известным болгарским теннисистом Григором Димитровым сопровождала его на турнир в Мексике, где у нее возникли проблемы с документами, в результате чего россиянку задержали. Благодаря усилиям спортсмена, который использовал свой авторитет и популярность, Боню быстро отпустили.   «Мы не заполнили мне какую-то анкету. Подходим на паспортный контроль. Ему сказали проходить, а меня затолкали в тюрьму в Мексике <...> Своим авторитетом он договорился, его там любят», — рассказала Боня, ее слова передает издание Voice. Она отметила, что хорошо владеет испанским языком, поэтому могла все объяснить правоохранительным органам. По ее словам, у нее забрали и чемодан, и телефон. Ранее Боня объявила своим подписчицам кастинг на дружбу с ней. В ходе кастинга телеведущая надеется найти ту самую подругу, предназначенную ей судьбой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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