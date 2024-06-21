21 июня 2024

Челябинцев приглашают присоединиться ко Всероссийской акции «Минута молчания»

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Акция пройдет 22 июня в 14:15 по местному времени (архивное фото)
Акция пройдет 22 июня в 14:15 по местному времени (архивное фото) Фото:

Жителей Челябинской области 22 июня приглашают дистанционно стать участниками Всероссийской акции «Минута молчания». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«К Всероссийской акции „Минута молчания“ могут присоединиться все неравнодушные. Остановитесь и молча вспомните тех, кому мы обязаны своей жизнью и свободой», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в официальном telegram-канале.

Акция пройдет 22 июня в 14:15 (по местному времени). Она посвящена памяти героев и миллионов граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В эту минуту телевидение и радио прекратят вещание. Время выбрано не случайно — именно в 12:15 (по московскому времени) 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии.

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Жителей Челябинской области 22 июня приглашают дистанционно стать участниками Всероссийской акции «Минута молчания». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «К Всероссийской акции „Минута молчания“ могут присоединиться все неравнодушные. Остановитесь и молча вспомните тех, кому мы обязаны своей жизнью и свободой», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в официальном telegram-канале. Акция пройдет 22 июня в 14:15 (по местному времени). Она посвящена памяти героев и миллионов граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В эту минуту телевидение и радио прекратят вещание. Время выбрано не случайно — именно в 12:15 (по московскому времени) 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение к гражданам Советского союза о нападении нацистской Германии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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