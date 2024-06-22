Супруга принца Гарри Меган Маркл разозлилась на Викторию Бэкхэм из-за ее богатства

Меган Маркл поссорилась с Викторией Бекхэм из-за различий в социальном статусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Меган Маркл (на фото) поссорилась с Викторией Бекхэм из-за собственного высокомерия
Меган Маркл (на фото) поссорилась с Викторией Бекхэм из-за собственного высокомерия Фото:

Супруга принца Гарри Меган Маркл и дизайнер Виктория Бекхэм поссорились из-за различий в социальном статусе. Об этом сообщила газета Mirror, ссылаясь на книгу писателя Тома Бауэра «Дом Бекхэмов: деньги, секс и власть». Там отметили, что Маркл считала себя принадлежащей к более высокому классу, чем Бекхэм, но разочаровалась, узнав об их богатстве.

«Она (Меган Маркл — прим. URA.RU) была раздражена, обнаружив, что у Бекхэмов значительно больше богатства, чем у нее самой. Они владели пятью домами, имели постоянный доступ к частным самолетам, приглашения плавать на яхтах и гораздо больше денег», — говорится в материале. 

Там подчеркнули, что Маркл также просила у Бэкхем бесплатные сумки и одежду во время помолвки с принцем Гарри. Но королевский дворец запретил Маркл брать эти вещи.

Трещины в отношениях между семьями начались в 2018 году, когда семья Бекхэм не была приглашена на свадебный ужин Гарри и Меган. Ситуация усугубилась, когда принц и Маркл не получили приглашение на свадьбу старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина в 2023 году.

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Супруга принца Гарри Меган Маркл и дизайнер Виктория Бекхэм поссорились из-за различий в социальном статусе. Об этом сообщила газета Mirror, ссылаясь на книгу писателя Тома Бауэра «Дом Бекхэмов: деньги, секс и власть». Там отметили, что Маркл считала себя принадлежащей к более высокому классу, чем Бекхэм, но разочаровалась, узнав об их богатстве. «Она (Меган Маркл — прим. URA.RU) была раздражена, обнаружив, что у Бекхэмов значительно больше богатства, чем у нее самой. Они владели пятью домами, имели постоянный доступ к частным самолетам, приглашения плавать на яхтах и гораздо больше денег», — говорится в материале.  Там подчеркнули, что Маркл также просила у Бэкхем бесплатные сумки и одежду во время помолвки с принцем Гарри. Но королевский дворец запретил Маркл брать эти вещи. Трещины в отношениях между семьями начались в 2018 году, когда семья Бекхэм не была приглашена на свадебный ужин Гарри и Меган. Ситуация усугубилась, когда принц и Маркл не получили приглашение на свадьбу старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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