В Челябинской области скончался экс-начальник Госавтоинспекции Харцызов

22 июня 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Харцызов умер 22 июня рано утром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области 22 июня на 55-м году жизни скоропостижно скончался бывший начальник регионального УГИБДД ГУ МВД полковник полиции Андрей Харцызов. Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о смерти Харцызова подтвердили. «Андрей Александрович умер 22 июня рано утром. Он скончался скоропостижно», — сообщил источник URA.RU. Харцызов родился 27 сентября 1969 года в городе Чимкенте Казахстанской ССР. С 1990 по 2002 год служил в ОМОН УВД Челябинской области. С 2003 по 2014 годы занимал пост командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. С марта по сентябрь 2019 года был начальником ОГИБДД УМВД России по Челябинску; с сентября 2019 года занимал пост начальника УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. В 2022 году ушел в отставку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 22 июня на 55-м году жизни скоропостижно скончался бывший начальник регионального УГИБДД ГУ МВД полковник полиции Андрей Харцызов. Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о смерти Харцызова подтвердили. «Андрей Александрович умер 22 июня рано утром. Он скончался скоропостижно», — сообщил источник URA.RU. Харцызов родился 27 сентября 1969 года в городе Чимкенте Казахстанской ССР. С 1990 по 2002 год служил в ОМОН УВД Челябинской области. С 2003 по 2014 годы занимал пост командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. С марта по сентябрь 2019 года был начальником ОГИБДД УМВД России по Челябинску; с сентября 2019 года занимал пост начальника УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. В 2022 году ушел в отставку.