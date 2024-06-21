21 июня 2024

В Челябинской области скончался экс-начальник Госавтоинспекции Харцызов

© Служба новостей «URA.RU»
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Харцызов умер 22 июня рано утром Фото:

В Челябинской области 22 июня на 55-м году жизни скоропостижно скончался бывший начальник регионального УГИБДД ГУ МВД полковник полиции Андрей Харцызов. Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о смерти Харцызова подтвердили.

«Андрей Александрович умер 22 июня рано утром. Он скончался скоропостижно», — сообщил источник URA.RU.

Харцызов родился 27 сентября 1969 года в городе Чимкенте Казахстанской ССР. С 1990 по 2002 год служил в ОМОН УВД Челябинской области. С 2003 по 2014 годы занимал пост командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. С марта по сентябрь 2019 года был начальником ОГИБДД УМВД России по Челябинску; с сентября 2019 года занимал пост начальника УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. В 2022 году ушел в отставку.

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В Челябинской области 22 июня на 55-м году жизни скоропостижно скончался бывший начальник регионального УГИБДД ГУ МВД полковник полиции Андрей Харцызов. Об этом URA.RU сообщил источник. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о смерти Харцызова подтвердили. «Андрей Александрович умер 22 июня рано утром. Он скончался скоропостижно», — сообщил источник URA.RU. Харцызов родился 27 сентября 1969 года в городе Чимкенте Казахстанской ССР. С 1990 по 2002 год служил в ОМОН УВД Челябинской области. С 2003 по 2014 годы занимал пост командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. С марта по сентябрь 2019 года был начальником ОГИБДД УМВД России по Челябинску; с сентября 2019 года занимал пост начальника УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. В 2022 году ушел в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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