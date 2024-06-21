Гуманитарный груз на автомобилях направили общественники бойцам СВО (архивное фото)
В зону спецоперации представители реготделения «Народного фронта» в Пермском крае отправили 12 автомобилей. Об этом общественники рассказали в соцсети.
«Из Перми „Народный фронт“ направил с помощью РЖД 10 машин для бойцов СВО. Еще два автомобиля доехали своим ходом до точки назначения», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пермского реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».
Машины специально подготовлены к тяжелым фронтовым условиям и доверху загружены гуманитарным грузом. Бойцы уже получили автомобили, отметили общественники.
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