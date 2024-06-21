21 июня 2024

Пермские общественники отправили бойцам СВО 12 автомобилей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарный груз на автомобилях направили общественники бойцам СВО (архивное фото)
Гуманитарный груз на автомобилях направили общественники бойцам СВО (архивное фото) Фото:

В зону спецоперации представители реготделения «Народного фронта» в Пермском крае отправили 12 автомобилей. Об этом общественники рассказали в соцсети.

«Из Перми „Народный фронт“ направил с помощью РЖД 10 машин для бойцов СВО. Еще два автомобиля доехали своим ходом до точки назначения», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пермского реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».

Машины специально подготовлены к тяжелым фронтовым условиям и доверху загружены гуманитарным грузом. Бойцы уже получили автомобили, отметили общественники.

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В зону спецоперации представители реготделения «Народного фронта» в Пермском крае отправили 12 автомобилей. Об этом общественники рассказали в соцсети. «Из Перми „Народный фронт“ направил с помощью РЖД 10 машин для бойцов СВО. Еще два автомобиля доехали своим ходом до точки назначения», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пермского реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». Машины специально подготовлены к тяжелым фронтовым условиям и доверху загружены гуманитарным грузом. Бойцы уже получили автомобили, отметили общественники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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