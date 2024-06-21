МЧС выпустило экстренное обращение к свердловчанам из-за непогоды

Спасатели призвали жителей региона отказаться от отдыха на природе во время непогоды
Местами в Свердловской области 23 июня ожидаются сильные дожди с грозами, град и мощные порывы ветра. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Предупреждение о непогоде: 23 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, град, порывы ветра при грозах до 15 м/с. Будьте бдительны!» — говорится на сайте ведомства.
Спасатели призвали свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В период непогоды сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов.
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