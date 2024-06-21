21 июня 2024

МЧС выпустило экстренное обращение к свердловчанам из-за непогоды

В Свердловской области 22 июня ожидаются, дожди, град и ветер до 15 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели призвали жителей региона отказаться от отдыха на природе во время непогоды
Спасатели призвали жителей региона отказаться от отдыха на природе во время непогоды Фото:

Местами в Свердловской области 23 июня ожидаются сильные дожди с грозами, град и мощные порывы ветра. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Предупреждение о непогоде: 23 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, град, порывы ветра при грозах до 15 м/с. Будьте бдительны!» — говорится на сайте ведомства.

Спасатели призвали свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В период непогоды сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов.

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Местами в Свердловской области 23 июня ожидаются сильные дожди с грозами, град и мощные порывы ветра. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Свердловской области. «Предупреждение о непогоде: 23 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, град, порывы ветра при грозах до 15 м/с. Будьте бдительны!» — говорится на сайте ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В период непогоды сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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