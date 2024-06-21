21 июня 2024

В Екатеринбурге на огромном экране показывают подвиги первого дня ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о подвигах транслируется на медиафасаде Академии единоборств РМК (архивное фото)
Информация о подвигах транслируется на медиафасаде Академии единоборств РМК (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на медиафасаде Академии единоборств РМК запустился проект «Герои первых дней», рассказывающий о подвигах первого дня Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии.

«Проект „Герои первых дней“ расскажет жителям Екатеринбурга об успехах и героических поступках наших земляков, ценой своей жизни подаривших нашей стране веру в победу, путь до которой занял 1418 дней… Это был страшный день для Советского Союза, но подвиг тех людей, кто в это черное утро встал на пути захватчиков, не подлежит забвению», — говорится в сообщении.

Нацистская армия вторглась в СССР 22 июня 1941 года. Эта дата объявлена президентом России Днем памяти и траура. В академии подчеркнули, что благодаря сопротивлению, которое нацисты встретили в первый день вторжения, был поставлен под сомнение успех операции «Блицкриг», а подвиг тех людей, кто в это страшное утро встал на пути захватчиков, забывать нельзя.

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В Екатеринбурге на медиафасаде Академии единоборств РМК запустился проект «Герои первых дней», рассказывающий о подвигах первого дня Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии. «Проект „Герои первых дней“ расскажет жителям Екатеринбурга об успехах и героических поступках наших земляков, ценой своей жизни подаривших нашей стране веру в победу, путь до которой занял 1418 дней… Это был страшный день для Советского Союза, но подвиг тех людей, кто в это черное утро встал на пути захватчиков, не подлежит забвению», — говорится в сообщении. Нацистская армия вторглась в СССР 22 июня 1941 года. Эта дата объявлена президентом России Днем памяти и траура. В академии подчеркнули, что благодаря сопротивлению, которое нацисты встретили в первый день вторжения, был поставлен под сомнение успех операции «Блицкриг», а подвиг тех людей, кто в это страшное утро встал на пути захватчиков, забывать нельзя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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