Нарышкин предупредил о зловещих планах разведслужб США по внедрению искусственного интеллекта

Нарышкин: ЦРУ будут использовать ИИ для манипулирования обществом

22 июня 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Сергей Нарышкин рассказал о проектах США с использованием искусственного интеллекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разведслужбы США планируют манипулировать общественным сознанием в неугодных странах с помощью искусственного интеллекта. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что это может стать глобальной проблемой. По словам Нарышкина, центральное разведывательное управление США уже заказало около 150 проектов в области искусственного интеллекта. При этом работа российской СВР не направлена против других государств, заключил он. Ранее Нарышкин ответил на вопрос о возможности новых контактов с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Он отметил, что их исключать нельзя, передает 360.ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал крайне востребованным диалог России и США, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведслужбы США планируют манипулировать общественным сознанием в неугодных странах с помощью искусственного интеллекта. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что это может стать глобальной проблемой. По словам Нарышкина, центральное разведывательное управление США уже заказало около 150 проектов в области искусственного интеллекта. При этом работа российской СВР не направлена против других государств, заключил он. Ранее Нарышкин ответил на вопрос о возможности новых контактов с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Он отметил, что их исключать нельзя, передает 360.ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал крайне востребованным диалог России и США, передает RT.