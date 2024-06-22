В Киеве заявили о взрыве на ТЭЦ

Причины взрыва украинские СМИ не называют (архивное фото)
На теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«На ТЭЦ в Киеве прогремел взрыв. О прилетах не сообщалось», — говорится в материале.
При этом администрация Киева опровергла эту информацию. Там заявили, что станция якобы работает штатно, идет подготовка к отопительному сезону.
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