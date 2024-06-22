В Киеве заявили о взрыве на ТЭЦ

«Страна»: в Киеве прогремел взрыв на ТЭЦ, прилетов не было
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Фестиваль "УралТанк" на полигоне Старатель. Нижний Тагил, полигон старатель, взрыв
Причины взрыва украинские СМИ не называют (архивное фото) Фото:

На теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«На ТЭЦ в Киеве прогремел взрыв. О прилетах не сообщалось», — говорится в материале.

При этом администрация Киева опровергла эту информацию. Там заявили, что станция якобы работает штатно, идет подготовка к отопительному сезону.

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На теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На ТЭЦ в Киеве прогремел взрыв. О прилетах не сообщалось», — говорится в материале. При этом администрация Киева опровергла эту информацию. Там заявили, что станция якобы работает штатно, идет подготовка к отопительному сезону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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