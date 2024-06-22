DB: принц Уильям хочет выгнать своих детей из Букингемского дворца

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон планируют изменить традиционный подход к воспитанию своих детей. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на инсайдера. В ответ на сложности, с которыми столкнулись другие члены королевской семьи, такие как принц Гарри, они намерены поощрять принцессу Шарлотту и принца Луи найти занятие вне стен Букингемского дворца.
«Рабочее предположение заключается в том, что двое младших детей будут жить дальше и заниматься своими делами. Их будут поощрять не становиться работающими членами королевской семьи», — рассказал источник изданию. Эта стратегия позволит детям самостоятельно выбирать свою судьбу, минимизируя их публичное внимание.
По словам источника, такой подход является ответом на «систему», которая ставит одного ребенка выше другого из-за порядка рождения. Принц Уильям и Кейт Миддлтон стремятся избежать повторения негативных примеров прошлого и обеспечить своим детям возможность самостоятельного выбора пути в жизни, не ограничиваясь рамками королевской семьи.
Королевская семья не приняла жену принца Гарри Меган Маркл, потому что она по рождению является американкой. В связи с этим после свадьбы они отказались от звания членов королевской семьи, но сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. В апреле стало известно, что принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III является США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.