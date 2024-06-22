Путин ввел меры поддержки для производителей беспилотников

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Клипарт на тему беспилотника. Москва, оператор, квадрокоптер, бпла, коптер, дрон
Реестр создается, чтобы производители беспилотников смогли получить господдержку Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому производители беспилотников смогут получить господдержку. Для этого будет создан специальный реестр.

«Утверждается порядок формирования и ведения единого реестра организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки, производства беспилотников и комплектующих для них. Указ формирует меры стимулирования для производителей», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов.

Производители беспилотников после попадания в реестр смогут получить господдержку. Также документ предусматривает и развитие промышленного дизайна. Формировать и вести реестр будет Минпромторг.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому производители беспилотников смогут получить господдержку. Для этого будет создан специальный реестр. «Утверждается порядок формирования и ведения единого реестра организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки, производства беспилотников и комплектующих для них. Указ формирует меры стимулирования для производителей», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. Производители беспилотников после попадания в реестр смогут получить господдержку. Также документ предусматривает и развитие промышленного дизайна. Формировать и вести реестр будет Минпромторг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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