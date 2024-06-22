Армия и оружие Путин ввел меры поддержки для производителей беспилотников 22 июня 2024 в 17:28 Размер текста - 17 + Реестр создается, чтобы производители беспилотников смогли получить господдержку Фото: Стас Этвеш © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому производители беспилотников смогут получить господдержку. Для этого будет создан специальный реестр. «Утверждается порядок формирования и ведения единого реестра организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки, производства беспилотников и комплектующих для них. Указ формирует меры стимулирования для производителей», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов . Производители беспилотников после попадания в реестр смогут получить господдержку. Также документ предусматривает и развитие промышленного дизайна. Формировать и вести реестр будет Минпромторг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому производители беспилотников смогут получить господдержку. Для этого будет создан специальный реестр. «Утверждается порядок формирования и ведения единого реестра организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки, производства беспилотников и комплектующих для них. Указ формирует меры стимулирования для производителей», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте правовых актов. Производители беспилотников после попадания в реестр смогут получить господдержку. Также документ предусматривает и развитие промышленного дизайна. Формировать и вести реестр будет Минпромторг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям