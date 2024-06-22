Путин ввел меры поддержки для производителей беспилотников

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому производители беспилотников смогут получить господдержку. Для этого будет создан специальный реестр.
«Утверждается порядок формирования и ведения единого реестра организаций РФ, осуществляющих деятельность в области разработки, производства беспилотников и комплектующих для них. Указ формирует меры стимулирования для производителей», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Он опубликован на сайте
Производители беспилотников после попадания в реестр смогут получить господдержку. Также документ предусматривает и развитие промышленного дизайна. Формировать и вести реестр будет Минпромторг.
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