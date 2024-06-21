21 июня 2024

В ХМАО создадут полигон для обучения молодежи управлению дронами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук поручил создать полигон, где молодежь будет учиться управлять дронами
Кухарук поручил создать полигон, где молодежь будет учиться управлять дронами Фото:

В ХМАО создадут специальный полигон, на котором молодежь будут обучать управлению дронами. Соответствующее поручение дал врио губернатора Югры Руслан Кухарук во время встречи с общественниками и волонтерами «Сбора ХМ», сообщили в правительстве региона.

«В Югре создадут полигон для обучения управления дронами. … Сейчас организация работает над проектом „Поколение Z“, который направлен на патриотическое воспитание молодежи в Югре. Планируется обучать ребят управлению дронами, а также проводить различные практические занятия за городом», — написано в telegram-канале ведомства.

После встречи с волонтерами «Сбора ХМ» Кухарук посетил их площадку в парке Победы. Там ему показали, что и как делают добровольцы, чтобы помочь военнослужащим в зоне СВО. Врио губернатора присоединился к плетению маскировочных сетей и поддержал инициативы, направленные на помощь бойцам.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук собрал посылку для солдата, которая скоро отправится в ДНР. Он положил в нее письмо с благодарностью и своей подписью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО создадут специальный полигон, на котором молодежь будут обучать управлению дронами. Соответствующее поручение дал врио губернатора Югры Руслан Кухарук во время встречи с общественниками и волонтерами «Сбора ХМ», сообщили в правительстве региона. «В Югре создадут полигон для обучения управления дронами. … Сейчас организация работает над проектом „Поколение Z“, который направлен на патриотическое воспитание молодежи в Югре. Планируется обучать ребят управлению дронами, а также проводить различные практические занятия за городом», — написано в telegram-канале ведомства. После встречи с волонтерами «Сбора ХМ» Кухарук посетил их площадку в парке Победы. Там ему показали, что и как делают добровольцы, чтобы помочь военнослужащим в зоне СВО. Врио губернатора присоединился к плетению маскировочных сетей и поддержал инициативы, направленные на помощь бойцам. Ранее URA.RU писало, что Кухарук собрал посылку для солдата, которая скоро отправится в ДНР. Он положил в нее письмо с благодарностью и своей подписью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...