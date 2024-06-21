В ХМАО создадут специальный полигон, на котором молодежь будут обучать управлению дронами. Соответствующее поручение дал врио губернатора Югры Руслан Кухарук во время встречи с общественниками и волонтерами «Сбора ХМ», сообщили в правительстве региона.
«В Югре создадут полигон для обучения управления дронами. … Сейчас организация работает над проектом „Поколение Z“, который направлен на патриотическое воспитание молодежи в Югре. Планируется обучать ребят управлению дронами, а также проводить различные практические занятия за городом», — написано в telegram-канале ведомства.
После встречи с волонтерами «Сбора ХМ» Кухарук посетил их площадку в парке Победы. Там ему показали, что и как делают добровольцы, чтобы помочь военнослужащим в зоне СВО. Врио губернатора присоединился к плетению маскировочных сетей и поддержал инициативы, направленные на помощь бойцам.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук собрал посылку для солдата, которая скоро отправится в ДНР. Он положил в нее письмо с благодарностью и своей подписью.
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