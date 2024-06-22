Президент России Владимир Путин отметил жителей Челябинской области государственными наградами. Об этом говорится в указе, размещенном на портале правовой информации.
«Указ президента Российской Федерации от 22.06.2014 №530 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“, — говорится в тексте документа. За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награждены четыре сотрудника «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) — слесарь Петр Жернаков, резчик Андрей Потемкин, мастер Павел Чернов, начальник центральной электростанции Андрей Решняк. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечены еще пять работников ММК — вальцовщики Виталий Басанов и Сергей Ватрушкин, начальники участков Алексей Лукьянов и Вадим Перепелкин, также разливщик стали Олег Шавернев.
Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени генерального директора «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» Геннадия Конькова и машиниста Александра Котлованова. Также медалью ордена отмечены заместитель генерального директора ММК Сергей Унру, вальцовщик Олег Андреев, старший мастер цеха Константин Варфоломеев, травильщик Федор Горен, старший мастер участка Дмитрий Жаров, начальник энергоцеха Константин Ковальчука, машинисты Владимир Ксенофонтов, Надежда Леонидова и Владимир Трофимов (все восемь — сотрудники ММК).
Награда президента вручена начальнику участка ООО «Объединенная сервисная компания» Сергею Горбунову, начальнику службы Ильдару Серазетдинову, ведущему инженеру Игорю Кубасову, электромонтеру Юрию Наумову и двум слесарям-ремонтникам Владимиру Картавцеву и Николаю Корышеву. В числе отмеченных наградой — токарь «Челябинского металлургического комбината» (ЧМК) Маматрза Балтабаева.
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