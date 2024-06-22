Ливень затопил квартиры екатеринбуржцев во время капремонта. Фото

22 июня 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Трехэтажка не выдержала ливня (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Обрушившийся на Екатеринбург ливень затопил несколько квартир в доме № 23-А на улице Щорса. Один из жильцов рассказал URA.RU, что в здании идет капремонт, и строящаяся крыша не выдержала сильного дождя. «В доме заканчивается капремонт, на вид крыша готова, но идет внутренняя отделка. То ли потому, что еще не все сделано, то ли потому, что сделано плохо, но во время ливня побежала вода с потолка в ванной и в кухне. Подрядчики телефон не берут, в управляющей компании тоже. Дозвонился до городской аварийной дежурной службы, но там ответили, что не могут вмешаться из-за текущего ремонта», — объяснил Александр. Пока мужчина справляется с помощью тазиков и половой тряпки. Прогноз на ближайшую дождливую неделю его пугает: он опасается, что ливни не просто затопят квартиру, но случится короткое замыкание. «Такая же ситуация и у некоторых других соседей, кто живет на последних этажах. Топило уже неоднократно. С этим капремонтом одни проблемы: то со стропилами беда, то возгорание было. А закончить его должны были к 1 июня», — посетовал мужчина. «Заявка передана подрядчикам. Сами мы в сложившейся ситуации помочь не можем и не вправе. Там нужны такие специалисты как верхолазы, стропальщики, альпинисты — те, у кого есть доступ на крышу», — объяснили корреспонденту URA.RU в аварийной службе Октябрьского района. «Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Но, к сожалению, только в понедельник будет готова часть металлических изделий на кровлю, которые позволят больше не приводить к такой ситуации. В понедельник выйдем и составим акты о протечках», — так ответил жильцам представитель подрядчиков в домовом чате. Вода струится по стенам Фото: читатель URA.RU Из вентиляционного отверстия идет «дождь» Фото: читатель URA.RU Вода стекает и по мебели Фото: читатель URA.RU Мужчину пока спасают тазики и тряпки Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обрушившийся на Екатеринбург ливень затопил несколько квартир в доме № 23-А на улице Щорса. Один из жильцов рассказал URA.RU, что в здании идет капремонт, и строящаяся крыша не выдержала сильного дождя. «В доме заканчивается капремонт, на вид крыша готова, но идет внутренняя отделка. То ли потому, что еще не все сделано, то ли потому, что сделано плохо, но во время ливня побежала вода с потолка в ванной и в кухне. Подрядчики телефон не берут, в управляющей компании тоже. Дозвонился до городской аварийной дежурной службы, но там ответили, что не могут вмешаться из-за текущего ремонта», — объяснил Александр. Пока мужчина справляется с помощью тазиков и половой тряпки. Прогноз на ближайшую дождливую неделю его пугает: он опасается, что ливни не просто затопят квартиру, но случится короткое замыкание. «Такая же ситуация и у некоторых других соседей, кто живет на последних этажах. Топило уже неоднократно. С этим капремонтом одни проблемы: то со стропилами беда, то возгорание было. А закончить его должны были к 1 июня», — посетовал мужчина. «Заявка передана подрядчикам. Сами мы в сложившейся ситуации помочь не можем и не вправе. Там нужны такие специалисты как верхолазы, стропальщики, альпинисты — те, у кого есть доступ на крышу», — объяснили корреспонденту URA.RU в аварийной службе Октябрьского района. «Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Но, к сожалению, только в понедельник будет готова часть металлических изделий на кровлю, которые позволят больше не приводить к такой ситуации. В понедельник выйдем и составим акты о протечках», — так ответил жильцам представитель подрядчиков в домовом чате.