Ливень затопил квартиры екатеринбуржцев во время капремонта. Фото

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Разное Курган , аварийный дом, проспект конституции32, крыша течет
Трехэтажка не выдержала ливня (архивное фото) Фото:

Обрушившийся на Екатеринбург ливень затопил несколько квартир в доме № 23-А на улице Щорса. Один из жильцов рассказал URA.RU, что в здании идет капремонт, и строящаяся крыша не выдержала сильного дождя.

«В доме заканчивается капремонт, на вид крыша готова, но идет внутренняя отделка. То ли потому, что еще не все сделано, то ли потому, что сделано плохо, но во время ливня побежала вода с потолка в ванной и в кухне. Подрядчики телефон не берут, в управляющей компании тоже. Дозвонился до городской аварийной дежурной службы, но там ответили, что не могут вмешаться из-за текущего ремонта», — объяснил Александр.

Пока мужчина справляется с помощью тазиков и половой тряпки. Прогноз на ближайшую дождливую неделю его пугает: он опасается, что ливни не просто затопят квартиру, но случится короткое замыкание. «Такая же ситуация и у некоторых других соседей, кто живет на последних этажах. Топило уже неоднократно. С этим капремонтом одни проблемы: то со стропилами беда, то возгорание было. А закончить его должны были к 1 июня», — посетовал мужчина.

«Заявка передана подрядчикам. Сами мы в сложившейся ситуации помочь не можем и не вправе. Там нужны такие специалисты как верхолазы, стропальщики, альпинисты — те, у кого есть доступ на крышу», — объяснили корреспонденту URA.RU в аварийной службе Октябрьского района. «Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Но, к сожалению, только в понедельник будет готова часть металлических изделий на кровлю, которые позволят больше не приводить к такой ситуации. В понедельник выйдем и составим акты о протечках», — так ответил жильцам представитель подрядчиков в домовом чате.

Вода струится по стенам
Вода струится по стенам
Фото:
Из вентиляционного отверстия идет «дождь»
Из вентиляционного отверстия идет «дождь»
Фото:
Вода стекает и по мебели
Вода стекает и по мебели
Фото:
Мужчину пока спасают тазики и тряпки
Мужчину пока спасают тазики и тряпки
Фото:

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Обрушившийся на Екатеринбург ливень затопил несколько квартир в доме № 23-А на улице Щорса. Один из жильцов рассказал URA.RU, что в здании идет капремонт, и строящаяся крыша не выдержала сильного дождя. «В доме заканчивается капремонт, на вид крыша готова, но идет внутренняя отделка. То ли потому, что еще не все сделано, то ли потому, что сделано плохо, но во время ливня побежала вода с потолка в ванной и в кухне. Подрядчики телефон не берут, в управляющей компании тоже. Дозвонился до городской аварийной дежурной службы, но там ответили, что не могут вмешаться из-за текущего ремонта», — объяснил Александр. Пока мужчина справляется с помощью тазиков и половой тряпки. Прогноз на ближайшую дождливую неделю его пугает: он опасается, что ливни не просто затопят квартиру, но случится короткое замыкание. «Такая же ситуация и у некоторых других соседей, кто живет на последних этажах. Топило уже неоднократно. С этим капремонтом одни проблемы: то со стропилами беда, то возгорание было. А закончить его должны были к 1 июня», — посетовал мужчина. «Заявка передана подрядчикам. Сами мы в сложившейся ситуации помочь не можем и не вправе. Там нужны такие специалисты как верхолазы, стропальщики, альпинисты — те, у кого есть доступ на крышу», — объяснили корреспонденту URA.RU в аварийной службе Октябрьского района. «Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Но, к сожалению, только в понедельник будет готова часть металлических изделий на кровлю, которые позволят больше не приводить к такой ситуации. В понедельник выйдем и составим акты о протечках», — так ответил жильцам представитель подрядчиков в домовом чате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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