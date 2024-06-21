Тюменцы жалуются на аллергию из-за тополиного пуха
Улицы Тюмени заполонил тополиный пух. Горожане в социальных сетях уже успели назвать это явление «летним снегом».
«Метелище! Летний снег!» — написал один из тюменцев под постом в telegram-канале «Темы Тюмени». Также люди прозвали явление «вьюгой из тополиного пуха» и «пуховым апокалипсисом».
Помимо шуток и восторженных комментариев, горожане также жалуются на неудобства и аллергию. URA.RU отправило запрос в мэрию Тюмени, чтобы узнать, какие действия будут предприниматься в связи с этим. Ответ ожидается.
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