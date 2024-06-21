21 июня 2024

Тюмень накрыло «летним снегом». Фото, видео

Тополиный пух заполонил улицы Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, тополиный пух, пух
Тюменцы жалуются на аллергию из-за тополиного пуха Фото:

Улицы Тюмени заполонил тополиный пух. Горожане в социальных сетях уже успели назвать это явление «летним снегом».

«Метелище! Летний снег!» — написал один из тюменцев под постом в telegram-канале «Темы Тюмени». Также люди прозвали явление «вьюгой из тополиного пуха» и «пуховым апокалипсисом».

Помимо шуток и восторженных комментариев, горожане также жалуются на неудобства и аллергию. URA.RU отправило запрос в мэрию Тюмени, чтобы узнать, какие действия будут предприниматься в связи с этим. Ответ ожидается.

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Улицы Тюмени заполонил тополиный пух. Горожане в социальных сетях уже успели назвать это явление «летним снегом». «Метелище! Летний снег!» — написал один из тюменцев под постом в telegram-канале «Темы Тюмени». Также люди прозвали явление «вьюгой из тополиного пуха» и «пуховым апокалипсисом». Помимо шуток и восторженных комментариев, горожане также жалуются на неудобства и аллергию. URA.RU отправило запрос в мэрию Тюмени, чтобы узнать, какие действия будут предприниматься в связи с этим. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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