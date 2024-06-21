Тюмень накрыло «летним снегом». Фото, видео

Тополиный пух заполонил улицы Тюмени

22 июня 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Тюменцы жалуются на аллергию из-за тополиного пуха Фото: Денис Моргунов © URA.RU Улицы Тюмени заполонил тополиный пух. Горожане в социальных сетях уже успели назвать это явление «летним снегом». «Метелище! Летний снег!» — написал один из тюменцев под постом в telegram-канале «Темы Тюмени». Также люди прозвали явление «вьюгой из тополиного пуха» и «пуховым апокалипсисом». Помимо шуток и восторженных комментариев, горожане также жалуются на неудобства и аллергию. URA.RU отправило запрос в мэрию Тюмени, чтобы узнать, какие действия будут предприниматься в связи с этим. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Улицы Тюмени заполонил тополиный пух. Горожане в социальных сетях уже успели назвать это явление «летним снегом». «Метелище! Летний снег!» — написал один из тюменцев под постом в telegram-канале «Темы Тюмени». Также люди прозвали явление «вьюгой из тополиного пуха» и «пуховым апокалипсисом». Помимо шуток и восторженных комментариев, горожане также жалуются на неудобства и аллергию. URA.RU отправило запрос в мэрию Тюмени, чтобы узнать, какие действия будут предприниматься в связи с этим. Ответ ожидается.