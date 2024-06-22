В многоэтажных домах Кургана наблюдаются массовые протечки после сильного ливня

Непогода внесла коррективы в размеренную жизнь горожан
В курганских многоэтажках фиксируют массовые протечки после прошедших обильных осадков. Сигналы поступают из разных уголков города.
«Если вы живете в новостройке, то поймете эту боль. В курганских многоэтажках массовые протечки после мощного ливня», — передает telegram-канал ГТРК «Курган» со ссылкой на своих подписчиков.
Сильный ливень обрушился на город вечером 22 июня. Город буквально ушел под воду. Жители Курганской области сообщали о граде. Народный синоптик Илья Винштейн предупредил население о возможном появлении тумана.
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