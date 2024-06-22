22 июня 2024

Богомаз: ПВО за час уничтожила 12 беспилотников ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Богомаз заявил об отсутствии пострадавших
Богомаз заявил об отсутствии пострадавших Фото:

Системы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В течение одного часа было уничтожено 12 БПЛА, при этом жертв и разрушений удалось избежать.

«В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом», — написал Александр Богомаз в своём telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что благодаря оперативным действиям ПВО удалось предотвратить потенциальные угрозы для мирных жителей и инфраструктуры региона. Никаких сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

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Системы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В течение одного часа было уничтожено 12 БПЛА, при этом жертв и разрушений удалось избежать. «В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом», — написал Александр Богомаз в своём telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что благодаря оперативным действиям ПВО удалось предотвратить потенциальные угрозы для мирных жителей и инфраструктуры региона. Никаких сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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