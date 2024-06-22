Богомаз: ПВО за час уничтожила 12 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В течение одного часа было уничтожено 12 БПЛА, при этом жертв и разрушений удалось избежать.
«В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом», — написал Александр Богомаз в своём telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что благодаря оперативным действиям ПВО удалось предотвратить потенциальные угрозы для мирных жителей и инфраструктуры региона. Никаких сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
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