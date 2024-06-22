22 июня 2024

NYT рассекретила трех ближайших соратников Байдена и их влияние на президента

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии СМИ, Джо Байден опирался на мнение узкого круга приближенных при принятии важных решений
По версии СМИ, Джо Байден опирался на мнение узкого круга приближенных при принятии важных решений Фото:

Журналисты раскрыли личности трех ближайших соратников президента США Джо Байдена. В публикации The New York Times отражено влияние каждого из них на американского лидера.

«В то время как [Джо Байден] окружен разношерстной толпой сотрудников, политических экспертов и секретарей, он полностью доверяет небольшому кругу лиц. Они являются олицетворением старой школы», — передает NYT.

Все трое обладают уникальной способностью «держать сущность Джо Байдена в центре всего», подчеркивают журналисты. В наиболее важные моменты каждый из них сообщал президенту новости, которые тот не хотел слышать, хотя ни один не выступил против, когда президент раздумывал — баллотироваться или нет на второй срок. Их возраст на десятилетия превышает года молодых избирателей.

Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн

Клейн совсем недавно подтолкнул Байдена принять вызов экс-президента США Дональда Трампа на дебаты. В конце апреля Клейн уверенно сказал ведущему на американском ТВ: «Я думаю, дебаты будут».

Две недели спустя президент официально вызвал оппонента. При этом были выдвинуты условия, которые в точности соответствовали позиции Клейна, изложенные публично в программе.

Американский юрист Томас Донилон

Томас Донилон спас Байдена в 2020 году на выборах, отметили в газете. Тогда он разработал выигрышную стратегию для президентской кампании против Трампа.

Именно он предложил сосредоточиться на угрозе демократии. С Донилоном американский лидер консультируется практически по каждому важному вопросу, подчеркивает NYT.

Экс-сенатор США Тед Кауфман

По мнению политических обозревателей, Тед Кауфман является самым главным доверенным лицом Байдена. Ему было поручено решение многих «щекотливых» вопросов.

Так, в 1986 году Кауфман помог Байдену незаметно разработать план первой предвыборной кампании на пост президента. Более 20 лет спустя Кауфман, полностью посвященный в детали проделанной работы, был на встрече единственным не из членов семьи, кто просил Байдена вновь баллотироваться.

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Журналисты раскрыли личности трех ближайших соратников президента США Джо Байдена. В публикации The New York Times отражено влияние каждого из них на американского лидера. «В то время как [Джо Байден] окружен разношерстной толпой сотрудников, политических экспертов и секретарей, он полностью доверяет небольшому кругу лиц. Они являются олицетворением старой школы», — передает NYT. Все трое обладают уникальной способностью «держать сущность Джо Байдена в центре всего», подчеркивают журналисты. В наиболее важные моменты каждый из них сообщал президенту новости, которые тот не хотел слышать, хотя ни один не выступил против, когда президент раздумывал — баллотироваться или нет на второй срок. Их возраст на десятилетия превышает года молодых избирателей. Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн Клейн совсем недавно подтолкнул Байдена принять вызов экс-президента США Дональда Трампа на дебаты. В конце апреля Клейн уверенно сказал ведущему на американском ТВ: «Я думаю, дебаты будут». Две недели спустя президент официально вызвал оппонента. При этом были выдвинуты условия, которые в точности соответствовали позиции Клейна, изложенные публично в программе. Американский юрист Томас Донилон Томас Донилон спас Байдена в 2020 году на выборах, отметили в газете. Тогда он разработал выигрышную стратегию для президентской кампании против Трампа. Именно он предложил сосредоточиться на угрозе демократии. С Донилоном американский лидер консультируется практически по каждому важному вопросу, подчеркивает NYT. Экс-сенатор США Тед Кауфман По мнению политических обозревателей, Тед Кауфман является самым главным доверенным лицом Байдена. Ему было поручено решение многих «щекотливых» вопросов. Так, в 1986 году Кауфман помог Байдену незаметно разработать план первой предвыборной кампании на пост президента. Более 20 лет спустя Кауфман, полностью посвященный в детали проделанной работы, был на встрече единственным не из членов семьи, кто просил Байдена вновь баллотироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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