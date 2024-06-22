22 июня 2024

Женщина с раком яичников третьей стадии рассказала о симптомах болезни, которые пропустили врачи

NZ Herald: врачи диагностировали рак у женщины спустя четыре года обследований
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи выявили рак у женщины спустя четыре года
Врачи выявили рак у женщины спустя четыре года Фото:

Столкнувшаяся с раком яичников третьей стадии Сью Ричардсон из штата Вайпава поделилась своим опытом пропущенных врачами симптомов болезни. В 2018 году УЗИ показало наличие «свободной жидкости» в тазу, однако диагноз был поставлен только спустя четыре года.

«Ричардсон сказала, что было много явных признаков того, что что-то не так, и она неоднократно обращалась к своему терапевту со своими опасениями. Она страдала от сильной усталости, хронических головных болей, случайных болей в спине и хронической боли в области таза, из-за которых она упала», — говорится в материале издания NZ Herald.

В 2021 году за три дня до Рождества ей сообщили о наличии асцита, что привело к диагностированию рака. После диагноза Ричардсон прошла курс химиотерапии и гистерэктомию, но рак вернулся. Она выразила разочарование из-за задержки в обнаружении рака, подчеркнув, что ранняя диагностика могла бы дать ей больше шансов на лучшую жизнь.

Ранее кандидат медицинских наук Денис Романов заявил, что 30% зарегистрированных онкозаболеваний напрямую ассоциировано с курением табака, передает RT. Гастроэнтеролог Сергей Вялов также предупреждал об опасности употребления жирной пищи.

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Столкнувшаяся с раком яичников третьей стадии Сью Ричардсон из штата Вайпава поделилась своим опытом пропущенных врачами симптомов болезни. В 2018 году УЗИ показало наличие «свободной жидкости» в тазу, однако диагноз был поставлен только спустя четыре года. «Ричардсон сказала, что было много явных признаков того, что что-то не так, и она неоднократно обращалась к своему терапевту со своими опасениями. Она страдала от сильной усталости, хронических головных болей, случайных болей в спине и хронической боли в области таза, из-за которых она упала», — говорится в материале издания NZ Herald. В 2021 году за три дня до Рождества ей сообщили о наличии асцита, что привело к диагностированию рака. После диагноза Ричардсон прошла курс химиотерапии и гистерэктомию, но рак вернулся. Она выразила разочарование из-за задержки в обнаружении рака, подчеркнув, что ранняя диагностика могла бы дать ей больше шансов на лучшую жизнь. Ранее кандидат медицинских наук Денис Романов заявил, что 30% зарегистрированных онкозаболеваний напрямую ассоциировано с курением табака, передает RT. Гастроэнтеролог Сергей Вялов также предупреждал об опасности употребления жирной пищи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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