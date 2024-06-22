В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22 июня, в День памяти и скорби, горожанка прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» в Дзержинском районе города. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.
«В городе Нижний Тагил прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по сообщению об осквернении символа воинской славы», — говорится в telegram-канале региональной прокуратуры. Помимо этого, ведомство устанавливает личность женщины.
По информации telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил», на замечания прохожих тагильчанка не реагировала, а лишь улыбалась и махала рукой в ответ. Очевидцы пытались оттащить ее от мемориала и объясняли, что подобные действия неправильны и влекут ответственность за осквернение мемориала, однако она осталась на месте. Позже девушку забрал ее молодой человек и извинился перед очевидцами за поведение тагильчанки.
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