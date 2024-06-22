22 июня 2024

Свердловчанка прикурила сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка не хотела слезать с мемориала, несмотря на попытки окружающих оттащить ее
Девушка не хотела слезать с мемориала, несмотря на попытки окружающих оттащить ее Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22 июня, в День памяти и скорби, горожанка прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» в Дзержинском районе города. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

«В городе Нижний Тагил прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по сообщению об осквернении символа воинской славы», — говорится в telegram-канале региональной прокуратуры. Помимо этого, ведомство устанавливает личность женщины.

По информации telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил», на замечания прохожих тагильчанка не реагировала, а лишь улыбалась и махала рукой в ответ. Очевидцы пытались оттащить ее от мемориала и объясняли, что подобные действия неправильны и влекут ответственность за осквернение мемориала, однако она осталась на месте. Позже девушку забрал ее молодой человек и извинился перед очевидцами за поведение тагильчанки.

Прокуратура взяла на контроль установление личности девушки
Прокуратура взяла на контроль установление личности девушки
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22 июня, в День памяти и скорби, горожанка прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» в Дзержинском районе города. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной проверки, сообщает пресс-служба ведомства. «В городе Нижний Тагил прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по сообщению об осквернении символа воинской славы», — говорится в telegram-канале региональной прокуратуры. Помимо этого, ведомство устанавливает личность женщины. По информации telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил», на замечания прохожих тагильчанка не реагировала, а лишь улыбалась и махала рукой в ответ. Очевидцы пытались оттащить ее от мемориала и объясняли, что подобные действия неправильны и влекут ответственность за осквернение мемориала, однако она осталась на месте. Позже девушку забрал ее молодой человек и извинился перед очевидцами за поведение тагильчанки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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