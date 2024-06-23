Операторы российских дронов начали использовать новую тактику в зоне СВО — сетки для отлова украинских беспилотников. Об этом сообщил telegram-канале Crew Russia, где были опубликованы соответствующие видеоматериалы.
«Данная система эффективно показывает себя на поле боя. Вплоть до того, что под нее можно сделать отдельный расчет БПЛА и работать направленно», — говорится в сообщении.
По информации «Российской газеты», дроны-перехватчики, оснащенные так называемыми сеткометами, не уничтожают беспилотник ВСУ, а ловят его, поднимаясь выше цели и выпуская сеть из грузового отсека. После успешного отлова проводят детальное изучение. Несмотря на возможные повреждения винтов, важные компоненты аппарата остаются неповрежденными, что позволяет извлекать ценную информацию.
Ранее ВС РФ испытали на запорожском направлении FPV-дрон «Перун». Он может вести огонь из противотанкового ракетного комплекса и нести груз до 200 кг, передает RT.
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