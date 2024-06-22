Инцидент с «похищением ребенка» в ХМАО оказался конфликтом бывших супругов

Утром 22 июня в Нижневартовске (ХМАО) очевидец сообщил, что неизвестный мужчина затащил за волосы девочку-подростка в машину и скрылся в неизвестном направлении. Оказалось, что это была бывшая супруга нападавшего, сообщили в МВД России по ХМАО.
«Поступило сообщение, на место прибыли сотрудники полиции, всех участников инцидента доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что муж с женой в разводе, выясняют отношения», — рассказали NEFT в пресс-службе ведомства.
Так же там сообщили, что при инциденте действительно присутствовали несовершеннолетние. Это были совместные дети разведенных супругов.
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