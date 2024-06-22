22 июня 2024

В Екатеринбурге пропал 15-летний школьник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение подростка неизвестно уже несколько дней (архивное фото)
Местоположение подростка неизвестно уже несколько дней (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 15-летний Фахриддин Назиров. Его местоположение неизвестно с 20 июня 2024 года. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт». 

«Помогите найти подростка! Пропал Назиров Фахриддин Аслидинович, 15 лет (2008 года рождения), город Екатеринбург. С 20 июня 2024 года его местоположение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». 

Рост молодого человека — 160 сантиметров, глаза и волосы черные. На момент пропажи был одет в синюю футболку, черные шорты и кроссовки. 

Если вам известно о местоположении подростка, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать любую информацию о пропавшем по номеру инфорга 8 902 274 95 00 (Наталья).

Фото:

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В Екатеринбурге пропал 15-летний Фахриддин Назиров. Его местоположение неизвестно с 20 июня 2024 года. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».  «Помогите найти подростка! Пропал Назиров Фахриддин Аслидинович, 15 лет (2008 года рождения), город Екатеринбург. С 20 июня 2024 года его местоположение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».  Рост молодого человека — 160 сантиметров, глаза и волосы черные. На момент пропажи был одет в синюю футболку, черные шорты и кроссовки.  Если вам известно о местоположении подростка, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать любую информацию о пропавшем по номеру инфорга 8 902 274 95 00 (Наталья).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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