В Екатеринбурге пропал 15-летний Фахриддин Назиров. Его местоположение неизвестно с 20 июня 2024 года. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти подростка! Пропал Назиров Фахриддин Аслидинович, 15 лет (2008 года рождения), город Екатеринбург. С 20 июня 2024 года его местоположение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост молодого человека — 160 сантиметров, глаза и волосы черные. На момент пропажи был одет в синюю футболку, черные шорты и кроссовки.
Если вам известно о местоположении подростка, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать любую информацию о пропавшем по номеру инфорга 8 902 274 95 00 (Наталья).
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