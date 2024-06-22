Челябинские синоптики продлили экстренное предупреждение о грозах и ливнях

Непогода задержится в Челябинской области
Челябинский гидрометеоцентр 23 июня продлил штормовое предупреждение о грозах и ливнях. Об этом говорится в экстренном сообщении синоптиков.
«Ночью и днем 24 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, со шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ожидается, град, местами крупный», — предупреждают синоптики.
Сильный ливень с грозой обрушился на Челябинск и близлежащие территории 23 июня. Гроза закончилась, но ливнем затопило улицы. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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