22 июня 2024

Челябинские синоптики продлили экстренное предупреждение о грозах и ливнях

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень, Челябинск
Непогода задержится в Челябинской области Фото:

Челябинский гидрометеоцентр 23 июня продлил штормовое предупреждение о грозах и ливнях. Об этом говорится в экстренном сообщении синоптиков.

«Ночью и днем 24 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, со шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ожидается, град, местами крупный», — предупреждают синоптики.

Сильный ливень с грозой обрушился на Челябинск и близлежащие территории 23 июня. Гроза закончилась, но ливнем затопило улицы. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Челябинский гидрометеоцентр 23 июня продлил штормовое предупреждение о грозах и ливнях. Об этом говорится в экстренном сообщении синоптиков. «Ночью и днем 24 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, со шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ожидается, град, местами крупный», — предупреждают синоптики. Сильный ливень с грозой обрушился на Челябинск и близлежащие территории 23 июня. Гроза закончилась, но ливнем затопило улицы. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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