В Севастополе мужчина был ранен в голову, но спас отдыхающих на пляже от атаки ВСУ

Mash: мужчина с осколком в голове продолжал спасать отдыхающих в Севастополе

23 июня 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS Фото: U.S. Army новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь Мужчина, несмотря на попадание осколка в голову, продолжил отводить отдыхающих в подвалы после атаки ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, которые отметили, что если не он, то пострадавших было бы больше. «Он подбежал к людям. Начал их собирать. После он отвел их в подвальное помещение, где можно было спрятаться. Там много места. Он всем на пляже, особенно людям с детьми говорил: „Быстро, быстро бегите туда“», — говорится в публикации. Отмечается, что мужчине 29 лет, а в его голову попал осколок. Очевидцы отметили, что жертв атаки могло быть больше, если не поступок мужчины. По их словам, он не единственный, кто помог отдыхающим спрятаться. ВСУ атаковали Севастополь баллистическими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Четыре ракеты удалось сбить, а пятая отклонилась от курса и разорвалась в воздухе над пляжем. Пострадали около 100 человек, погибли трое, среди которых двое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, несмотря на попадание осколка в голову, продолжил отводить отдыхающих в подвалы после атаки ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, которые отметили, что если не он, то пострадавших было бы больше. «Он подбежал к людям. Начал их собирать. После он отвел их в подвальное помещение, где можно было спрятаться. Там много места. Он всем на пляже, особенно людям с детьми говорил: „Быстро, быстро бегите туда“», — говорится в публикации. Отмечается, что мужчине 29 лет, а в его голову попал осколок. Очевидцы отметили, что жертв атаки могло быть больше, если не поступок мужчины. По их словам, он не единственный, кто помог отдыхающим спрятаться. ВСУ атаковали Севастополь баллистическими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Четыре ракеты удалось сбить, а пятая отклонилась от курса и разорвалась в воздухе над пляжем. Пострадали около 100 человек, погибли трое, среди которых двое детей.