Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь, трое погибли

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, носилки, спасатели, трагедия, скорая помощь
В Севастополе из-за атаки ВСУ количество погибших выросло до трех человек Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В связи с атакой военных ВСУ на Севастополь 23 июня количество раненых выросло почти до 100 человек. Также количество погибших увеличилось до трех человек, среди них есть один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

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«Количество раненых выросло почти до 100 человек», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что количество погибших выросло до трех человек, среди них один ребенок. На данный момент мобилизованы все врачи и медперсонал.

Также сам Развожаев выехал в больницу к пострадавшим. Также на место прилета осколков украинских снарядов выехал прокурор Севастополя Андрей Шевцов.

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В связи с атакой военных ВСУ на Севастополь 23 июня количество раненых выросло почти до 100 человек. Также количество погибших увеличилось до трех человек, среди них есть один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «Количество раненых выросло почти до 100 человек», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что количество погибших выросло до трех человек, среди них один ребенок. На данный момент мобилизованы все врачи и медперсонал. Также сам Развожаев выехал в больницу к пострадавшим. Также на место прилета осколков украинских снарядов выехал прокурор Севастополя Андрей Шевцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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