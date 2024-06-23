Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь, трое погибли

23 июня 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

В связи с атакой военных ВСУ на Севастополь 23 июня количество раненых выросло почти до 100 человек. Также количество погибших увеличилось до трех человек, среди них есть один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «Количество раненых выросло почти до 100 человек», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что количество погибших выросло до трех человек, среди них один ребенок. На данный момент мобилизованы все врачи и медперсонал. Также сам Развожаев выехал в больницу к пострадавшим. Также на место прилета осколков украинских снарядов выехал прокурор Севастополя Андрей Шевцов.