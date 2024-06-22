22 июня 2024

На дачах в Нижневартовске спасатели ищут утонувшего 9-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин спас тонущую девочку, а вот ее брата ищут спасатели
Югорчанин спас тонущую девочку, а вот ее брата ищут спасатели Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) дети пошли гулять на реке Обь в районе садового товарищества «Коммунальник», залезли в воду и не смогли выплыть. Девочку успел спасти местный житель, а вот ее 9-летний брат, предположительно, утонул, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО. Сейчас на месте ведутся поиски.

«Пока взрослые находились на участке, дети одни ушли гулять. Позже житель соседнего участка услышал крики о помощи. Подбежав к берегу он увидел, что в реке, недалеко от берега тонет девочка, которую он спас и вытащил на берег. Со слов девочки, с ней находился ее брат, которого в воде уже не было видно. … [Он] предположительно утонул. … На месте происшествия организованы поисковые работы», — написано в telegram-канале ведомства.

Родители этих детей оказались не местными — они всей семьей приехали к родственнику. Сотрудники МЧС настоятельно просят югорчан не отпускать детей одних на водоемы, не оставлять их там без присмотра и обучать плаванию.

На Сургутском водохранилище возле ГРЭС мальчик ушел купаться и не вернулся. На месте работали спасатели и полиция.

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В Нижневартовске (ХМАО) дети пошли гулять на реке Обь в районе садового товарищества «Коммунальник», залезли в воду и не смогли выплыть. Девочку успел спасти местный житель, а вот ее 9-летний брат, предположительно, утонул, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО. Сейчас на месте ведутся поиски. «Пока взрослые находились на участке, дети одни ушли гулять. Позже житель соседнего участка услышал крики о помощи. Подбежав к берегу он увидел, что в реке, недалеко от берега тонет девочка, которую он спас и вытащил на берег. Со слов девочки, с ней находился ее брат, которого в воде уже не было видно. … [Он] предположительно утонул. … На месте происшествия организованы поисковые работы», — написано в telegram-канале ведомства. Родители этих детей оказались не местными — они всей семьей приехали к родственнику. Сотрудники МЧС настоятельно просят югорчан не отпускать детей одних на водоемы, не оставлять их там без присмотра и обучать плаванию. На Сургутском водохранилище возле ГРЭС мальчик ушел купаться и не вернулся. На месте работали спасатели и полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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