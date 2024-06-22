На дачах в Нижневартовске спасатели ищут утонувшего 9-летнего ребенка

В Нижневартовске (ХМАО) дети пошли гулять на реке Обь в районе садового товарищества «Коммунальник», залезли в воду и не смогли выплыть. Девочку успел спасти местный житель, а вот ее 9-летний брат, предположительно, утонул, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО. Сейчас на месте ведутся поиски.
«Пока взрослые находились на участке, дети одни ушли гулять. Позже житель соседнего участка услышал крики о помощи. Подбежав к берегу он увидел, что в реке, недалеко от берега тонет девочка, которую он спас и вытащил на берег. Со слов девочки, с ней находился ее брат, которого в воде уже не было видно. … [Он] предположительно утонул. … На месте происшествия организованы поисковые работы», — написано в telegram-канале ведомства.
Родители этих детей оказались не местными — они всей семьей приехали к родственнику. Сотрудники МЧС настоятельно просят югорчан не отпускать детей одних на водоемы, не оставлять их там без присмотра и обучать плаванию.
На Сургутском водохранилище возле ГРЭС мальчик ушел купаться и не вернулся. На месте работали спасатели и полиция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!